https://ria.ru/20250805/gutsul-2033490309.html

Адвокат назвала дело против Гуцул фикцией

Адвокат назвала дело против Гуцул фикцией - РИА Новости, 05.08.2025

Адвокат назвала дело против Гуцул фикцией

Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам заявила РИА Новости об отсутствии доказательств вины своей подзащитной и назвала все дело против политика... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T15:26:00+03:00

2025-08-05T15:26:00+03:00

2025-08-05T18:28:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам заявила РИА Новости об отсутствии доказательств вины своей подзащитной и назвала все дело против политика фикцией.Районный суд Кишинева приговорил во вторник Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой. Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях."Я не могу сказать, что там есть доказательства, там есть фикция", - сказала Байрам.Она подчеркнула, что защита обжалует решение суда в установленные законом сроки, несмотря на объемный текст приговора в 482 страницы.Байрам сообщила, что до отправки в место заключения глава Гагаузской автономии будет находиться в кишиневском СИЗО №13 - бывшей кишиневской тюрьме, построенной в 1856 году.Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250805/gutsul-2033439019.html

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Пикет сторонников Гуцул у здания СИЗО в Кишиневе Сторонники Гуцул начинают пикетировать здание СИЗО в Кишеневе, куда главу Гагаузии этапировали после вынесения приговора в виде семи лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости 2025-08-05T15:26 true PT0M05S

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Наталья Макарова

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