Рейтинг@Mail.ru
Защита Гуцул подаст иск в ЕСПЧ - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 05.08.2025 (обновлено: 19:49 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033465812.html
Защита Гуцул подаст иск в ЕСПЧ
Защита Гуцул подаст иск в ЕСПЧ - РИА Новости, 05.08.2025
Защита Гуцул подаст иск в ЕСПЧ
Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам заявила, что защита готовит материалы для обращения в Европейский суд по правам человека, однако жалоба... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:56:00+03:00
2025-08-05T19:49:00+03:00
европейский суд по правам человека (еспч)
в мире
молдавия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
гагаузия
приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028356629_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_53c292094af1eac3679f90c2b5a6176d.jpg
КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам заявила, что защита готовит материалы для обращения в Европейский суд по правам человека, однако жалоба будет подана только после исчерпания всех возможностей обжалования в национальных судах.Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной партии "Шор" с немедленным исполнением приговора. Затем защита заявила о планах обжаловать приговор в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней."Мы тщательно собираем и систематизируем все материалы, касающиеся нарушения прав Евгении Александровны, включая обстоятельства ее задержания, условия содержания под стражей, и ход судебного разбирательства", - пояснила Байрам РИА Новости.Адвокат подчеркнула, что согласно правилам ЕСПЧ жалоба может быть подана лишь после рассмотрения дела во всех инстанциях в Молдавии, включая апелляционную и кассационную. "Подчеркиваю, что. согласно правилам ЕСПЧ, жалоба может быть подана лишь после того, как исчерпаны все эффективные средства правовой защиты в национальной юрисдикции", - заявила она.По словам защитницы, дело считается политически мотивированным, а Гуцул - жертвой давления со стороны властей республики. "Мы убеждены, что в деле допущен целый ряд нарушений, и готовы обжаловать их на международном уровне. Евгения Гуцул не признаёт вину, и борьба за её права будет продолжена всеми законными способами", - добавила Байрам. По ее словам, дело считается политически мотивированным, а Гуцул - жертвой давления со стороны центральных властей. "Мы убеждены, что в деле допущен целый ряд нарушений, и готовы обжаловать их на международном уровне. Евгения Гуцул не признаёт вину, и борьба за её права будет продолжена всеми законными способами", - добавила Байрам.Гуцул была избрана главой Гагаузской автономии в мае 2023 года от партии "Шор", получив поддержку 52,36% избирателей.️
https://ria.ru/20250805/simonyan-2033444894.html
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде
Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде
2025-08-05T13:56
true
PT0M27S
"Позор!": Евгению Гуцул вывозят из здания суда на автозаке под крики толпы
"Позор!" Евгению Гуцул вывозят из здания суда на автозаке под крики толпы
2025-08-05T13:56
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028356629_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_107ed415752e12cfb1f472e65fdd743b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европейский суд по правам человека (еспч), в мире, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, гагаузия, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Гагаузия, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Защита Гуцул подаст иск в ЕСПЧ

Защита Гуцул подаст иск в ЕСПЧ после исчерпания апелляций

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе, где будет рассмотрен запрос прокуроров о продлении ей домашнего ареста
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе, где будет рассмотрен запрос прокуроров о продлении ей домашнего ареста - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе, где будет рассмотрен запрос прокуроров о продлении ей домашнего ареста
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам заявила, что защита готовит материалы для обращения в Европейский суд по правам человека, однако жалоба будет подана только после исчерпания всех возможностей обжалования в национальных судах.
Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной партии "Шор" с немедленным исполнением приговора. Затем защита заявила о планах обжаловать приговор в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
"Мы тщательно собираем и систематизируем все материалы, касающиеся нарушения прав Евгении Александровны, включая обстоятельства ее задержания, условия содержания под стражей, и ход судебного разбирательства", - пояснила Байрам РИА Новости.
Адвокат подчеркнула, что согласно правилам ЕСПЧ жалоба может быть подана лишь после рассмотрения дела во всех инстанциях в Молдавии, включая апелляционную и кассационную. "Подчеркиваю, что. согласно правилам ЕСПЧ, жалоба может быть подана лишь после того, как исчерпаны все эффективные средства правовой защиты в национальной юрисдикции", - заявила она.
По словам защитницы, дело считается политически мотивированным, а Гуцул - жертвой давления со стороны властей республики. "Мы убеждены, что в деле допущен целый ряд нарушений, и готовы обжаловать их на международном уровне. Евгения Гуцул не признаёт вину, и борьба за её права будет продолжена всеми законными способами", - добавила Байрам. По ее словам, дело считается политически мотивированным, а Гуцул - жертвой давления со стороны центральных властей. "Мы убеждены, что в деле допущен целый ряд нарушений, и готовы обжаловать их на международном уровне. Евгения Гуцул не признаёт вину, и борьба за её права будет продолжена всеми законными способами", - добавила Байрам.
Гуцул была избрана главой Гагаузской автономии в мае 2023 года от партии "Шор", получив поддержку 52,36% избирателей.️
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Симоньян выступила с предупреждением виновным в расправе над Гуцул
Вчера, 12:34
 
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)В миреМолдавияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулГагаузияПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала