Защита Гуцул подаст иск в ЕСПЧ
Защита Гуцул подаст иск в ЕСПЧ после исчерпания апелляций
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе, где будет рассмотрен запрос прокуроров о продлении ей домашнего ареста
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе, где будет рассмотрен запрос прокуроров о продлении ей домашнего ареста
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КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам заявила, что защита готовит материалы для обращения в Европейский суд по правам человека, однако жалоба будет подана только после исчерпания всех возможностей обжалования в национальных судах.
Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной партии "Шор" с немедленным исполнением приговора. Затем защита заявила о планах обжаловать приговор в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
"Мы тщательно собираем и систематизируем все материалы, касающиеся нарушения прав Евгении Александровны, включая обстоятельства ее задержания, условия содержания под стражей, и ход судебного разбирательства", - пояснила Байрам РИА Новости.
Адвокат подчеркнула, что согласно правилам ЕСПЧ жалоба может быть подана лишь после рассмотрения дела во всех инстанциях в Молдавии, включая апелляционную и кассационную. "Подчеркиваю, что. согласно правилам ЕСПЧ, жалоба может быть подана лишь после того, как исчерпаны все эффективные средства правовой защиты в национальной юрисдикции", - заявила она.
По словам защитницы, дело считается политически мотивированным, а Гуцул - жертвой давления со стороны властей республики. "Мы убеждены, что в деле допущен целый ряд нарушений, и готовы обжаловать их на международном уровне. Евгения Гуцул не признаёт вину, и борьба за её права будет продолжена всеми законными способами", - добавила Байрам. По ее словам, дело считается политически мотивированным, а Гуцул - жертвой давления со стороны центральных властей. "Мы убеждены, что в деле допущен целый ряд нарушений, и готовы обжаловать их на международном уровне. Евгения Гуцул не признаёт вину, и борьба за её права будет продолжена всеми законными способами", - добавила Байрам.
Гуцул была избрана главой Гагаузской автономии в мае 2023 года от партии "Шор", получив поддержку 52,36% избирателей.️