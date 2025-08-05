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Защита Гуцул подаст иск в ЕСПЧ

Защита Гуцул подаст иск в ЕСПЧ - РИА Новости, 05.08.2025

Защита Гуцул подаст иск в ЕСПЧ

Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам заявила, что защита готовит материалы для обращения в Европейский суд по правам человека, однако жалоба... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:56:00+03:00

2025-08-05T13:56:00+03:00

2025-08-05T19:49:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам заявила, что защита готовит материалы для обращения в Европейский суд по правам человека, однако жалоба будет подана только после исчерпания всех возможностей обжалования в национальных судах.Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной партии "Шор" с немедленным исполнением приговора. Затем защита заявила о планах обжаловать приговор в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней."Мы тщательно собираем и систематизируем все материалы, касающиеся нарушения прав Евгении Александровны, включая обстоятельства ее задержания, условия содержания под стражей, и ход судебного разбирательства", - пояснила Байрам РИА Новости.Адвокат подчеркнула, что согласно правилам ЕСПЧ жалоба может быть подана лишь после рассмотрения дела во всех инстанциях в Молдавии, включая апелляционную и кассационную. "Подчеркиваю, что. согласно правилам ЕСПЧ, жалоба может быть подана лишь после того, как исчерпаны все эффективные средства правовой защиты в национальной юрисдикции", - заявила она.По словам защитницы, дело считается политически мотивированным, а Гуцул - жертвой давления со стороны властей республики. "Мы убеждены, что в деле допущен целый ряд нарушений, и готовы обжаловать их на международном уровне. Евгения Гуцул не признаёт вину, и борьба за её права будет продолжена всеми законными способами", - добавила Байрам. По ее словам, дело считается политически мотивированным, а Гуцул - жертвой давления со стороны центральных властей. "Мы убеждены, что в деле допущен целый ряд нарушений, и готовы обжаловать их на международном уровне. Евгения Гуцул не признаёт вину, и борьба за её права будет продолжена всеми законными способами", - добавила Байрам.Гуцул была избрана главой Гагаузской автономии в мае 2023 года от партии "Шор", получив поддержку 52,36% избирателей.️

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