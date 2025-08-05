https://ria.ru/20250805/gutsul-2033465589.html

Гуцул пообещала добиться справедливости

Гуцул пообещала добиться справедливости - РИА Новости, 05.08.2025

Гуцул пообещала добиться справедливости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул пообещала обжаловать решение суда по своему приговору и добиться справедливости. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:53:00+03:00

2025-08-05T13:53:00+03:00

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евгения гуцул

приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии

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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул пообещала обжаловать решение суда по своему приговору и добиться справедливости. Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". "Мы обязательно обжалуем это решение в вышестоящих инстанциях и добьемся справедливости", - указала Гуцул в заявлении, переданном через ее адвокатов и опубликованном в ее Telegram-канале.

https://ria.ru/20250805/gutsul-2033463824.html

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