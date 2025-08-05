https://ria.ru/20250805/gutsul-2033465589.html
Гуцул пообещала добиться справедливости
Гуцул пообещала добиться справедливости - РИА Новости, 05.08.2025
Гуцул пообещала добиться справедливости
Глава Гагаузии Евгения Гуцул пообещала обжаловать решение суда по своему приговору и добиться справедливости. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:53:00+03:00
2025-08-05T13:53:00+03:00
2025-08-05T19:50:00+03:00
гагаузия
в мире
кишинев
молдавия
евгения гуцул
приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033458699_290:0:2817:1421_1920x0_80_0_0_d4acdf9792cd5ae61cd1db91acc3b680.jpg
КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул пообещала обжаловать решение суда по своему приговору и добиться справедливости. Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". "Мы обязательно обжалуем это решение в вышестоящих инстанциях и добьемся справедливости", - указала Гуцул в заявлении, переданном через ее адвокатов и опубликованном в ее Telegram-канале.
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033463824.html
гагаузия
кишинев
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033458699_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_2d8915b726462ecd70fbd7cfbb7fd755.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гагаузия, в мире, кишинев, молдавия, евгения гуцул, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
Гагаузия, В мире, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Гуцул пообещала добиться справедливости
Гуцул пообещала обжаловать решение суда и добиться справедливости