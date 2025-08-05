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Гуцул пообещала добиться справедливости - РИА Новости, 05.08.2025
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13:53 05.08.2025 (обновлено: 19:50 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033465589.html
Гуцул пообещала добиться справедливости
Гуцул пообещала добиться справедливости - РИА Новости, 05.08.2025
Гуцул пообещала добиться справедливости
Глава Гагаузии Евгения Гуцул пообещала обжаловать решение суда по своему приговору и добиться справедливости. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:53:00+03:00
2025-08-05T19:50:00+03:00
гагаузия
в мире
кишинев
молдавия
евгения гуцул
приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул пообещала обжаловать решение суда по своему приговору и добиться справедливости. Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". "Мы обязательно обжалуем это решение в вышестоящих инстанциях и добьемся справедливости", - указала Гуцул в заявлении, переданном через ее адвокатов и опубликованном в ее Telegram-канале.
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033463824.html
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гагаузия, в мире, кишинев, молдавия, евгения гуцул, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
Гагаузия, В мире, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Гуцул пообещала добиться справедливости

Гуцул пообещала обжаловать решение суда и добиться справедливости

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул с супругом и сыном у здания суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул с супругом и сыном у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул с супругом и сыном у здания суда в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул пообещала обжаловать решение суда по своему приговору и добиться справедливости.
Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор".
"Мы обязательно обжалуем это решение в вышестоящих инстанциях и добьемся справедливости", - указала Гуцул в заявлении, переданном через ее адвокатов и опубликованном в ее Telegram-канале.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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ГагаузияВ миреКишиневМолдавияЕвгения ГуцулПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
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