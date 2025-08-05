https://ria.ru/20250805/gutsul-2033463824.html

Режим Санду использует репрессии для борьбы с оппозицией, заявила Гуцул

Режим Санду использует репрессии для борьбы с оппозицией, заявила Гуцул - РИА Новости, 05.08.2025

Режим Санду использует репрессии для борьбы с оппозицией, заявила Гуцул

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что режим президента Молдавии Майи Санду использует репрессии как инструмент борьбы с несогласными. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:48:00+03:00

2025-08-05T13:48:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что режим президента Молдавии Майи Санду использует репрессии как инструмент борьбы с несогласными. Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила ранее РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам. "Режим PAS (партии "Действие и солидарность" - ред.) и Майи Санду использует репрессии как инструмент борьбы с несогласными. В преддверии парламентских выборов они не стесняются в методах - фабрикация дел, давление на судей, политические приговоры", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гуцул. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Дело Гуцул вписывается в общую картину давления властей Молдавии на оппозицию и независимые СМИ. В аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

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