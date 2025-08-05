https://ria.ru/20250805/gutsul-2033463824.html
Режим Санду использует репрессии для борьбы с оппозицией, заявила Гуцул
Режим Санду использует репрессии для борьбы с оппозицией, заявила Гуцул - РИА Новости, 05.08.2025
Режим Санду использует репрессии для борьбы с оппозицией, заявила Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что режим президента Молдавии Майи Санду использует репрессии как инструмент борьбы с несогласными. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:48:00+03:00
2025-08-05T13:48:00+03:00
2025-08-05T20:11:00+03:00
в мире
молдавия
евгения гуцул
майя санду
задержание главы гагаузии гуцул
приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033439399_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_c09299067f3c3ff442c155c4fdc8efee.jpg
КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что режим президента Молдавии Майи Санду использует репрессии как инструмент борьбы с несогласными. Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила ранее РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам. "Режим PAS (партии "Действие и солидарность" - ред.) и Майи Санду использует репрессии как инструмент борьбы с несогласными. В преддверии парламентских выборов они не стесняются в методах - фабрикация дел, давление на судей, политические приговоры", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гуцул. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Дело Гуцул вписывается в общую картину давления властей Молдавии на оппозицию и независимые СМИ. В аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250805/simonyan-2033444894.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Протест против незаконного приговора главы Гагаузии
Обстановка через дорогу от суда. Люди протестуют против незаконного приговора башкану Гагаузии.
2025-08-05T13:48
true
PT0M10S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033439399_26:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_471bc5cd1189cb386fec6e6ad13d1de0.jpg
"Позор!": Евгению Гуцул вывозят из здания суда на автозаке под крики толпы
"Позор!" Евгению Гуцул вывозят из здания суда на автозаке под крики толпы
2025-08-05T13:48
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, евгения гуцул, майя санду, задержание главы гагаузии гуцул, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Режим Санду использует репрессии для борьбы с оппозицией, заявила Гуцул
Гуцул заявила, что Санду использует репрессии как средство борьбы с несогласными