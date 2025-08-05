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Гуцул назвала решение суда приговором демократии в Молдавии
Гуцул назвала решение суда приговором демократии в Молдавии - РИА Новости, 05.08.2025
Гуцул назвала решение суда приговором демократии в Молдавии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала решение кишиневского суда, приговорившего ее к семи годам лишения свободы, приговором всей демократической системе Молдавии РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:35:00+03:00
2025-08-05T13:35:00+03:00
2025-08-05T20:11:00+03:00
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала решение кишиневского суда, приговорившего ее к семи годам лишения свободы, приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии.Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила ранее РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам."Это не приговор мне — это приговор всей демократической системе Молдовы. Это попытка запугать жителей Гагаузии, которые имеют смелость голосовать не так, как хочет партия власти", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гуцул.
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Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде
Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде
2025-08-05T13:35
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Гагаузия, В мире, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Гуцул назвала решение суда приговором демократии в Молдавии
Гуцул назвала решение суда о 7 годах ареста приговором демократии в Молдавии