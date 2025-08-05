https://ria.ru/20250805/gutsul-2033460599.html

Гуцул назвала решение суда приговором демократии в Молдавии

Гуцул назвала решение суда приговором демократии в Молдавии - РИА Новости, 05.08.2025

Гуцул назвала решение суда приговором демократии в Молдавии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала решение кишиневского суда, приговорившего ее к семи годам лишения свободы, приговором всей демократической системе Молдавии РИА Новости, 05.08.2025

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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала решение кишиневского суда, приговорившего ее к семи годам лишения свободы, приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии.Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила ранее РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам."Это не приговор мне — это приговор всей демократической системе Молдовы. Это попытка запугать жителей Гагаузии, которые имеют смелость голосовать не так, как хочет партия власти", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гуцул.

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Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде 2025-08-05T13:35 true PT0M27S

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