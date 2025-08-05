Рейтинг@Mail.ru
Гуцул назвала решение суда приговором демократии в Молдавии - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 05.08.2025 (обновлено: 20:11 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033460599.html
Гуцул назвала решение суда приговором демократии в Молдавии
Гуцул назвала решение суда приговором демократии в Молдавии - РИА Новости, 05.08.2025
Гуцул назвала решение суда приговором демократии в Молдавии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала решение кишиневского суда, приговорившего ее к семи годам лишения свободы, приговором всей демократической системе Молдавии РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:35:00+03:00
2025-08-05T20:11:00+03:00
гагаузия
в мире
молдавия
кишинев
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033458699_290:0:2817:1421_1920x0_80_0_0_d4acdf9792cd5ae61cd1db91acc3b680.jpg
КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала решение кишиневского суда, приговорившего ее к семи годам лишения свободы, приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии.Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила ранее РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам."Это не приговор мне — это приговор всей демократической системе Молдовы. Это попытка запугать жителей Гагаузии, которые имеют смелость голосовать не так, как хочет партия власти", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гуцул.
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033446185.html
гагаузия
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде
Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде
2025-08-05T13:35
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033458699_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_2d8915b726462ecd70fbd7cfbb7fd755.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гагаузия, в мире, молдавия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
Гагаузия, В мире, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Гуцул назвала решение суда приговором демократии в Молдавии

Гуцул назвала решение суда о 7 годах ареста приговором демократии в Молдавии

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул с супругом и сыном у здания суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул с супругом и сыном у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул с супругом и сыном у здания суда в Кишиневе
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала решение кишиневского суда, приговорившего ее к семи годам лишения свободы, приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии.
Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила ранее РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.
"Это не приговор мне — это приговор всей демократической системе Молдовы. Это попытка запугать жителей Гагаузии, которые имеют смелость голосовать не так, как хочет партия власти", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гуцул.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В Кремле прокомментировали приговор Гуцул
Вчера, 12:37
 
ГагаузияВ миреМолдавияКишиневЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала