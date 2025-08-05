https://ria.ru/20250805/gutsul-2033459302.html

Защита оспорит приговор Гуцул

Защита оспорит приговор Гуцул - РИА Новости, 05.08.2025

Защита оспорит приговор Гуцул

Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам заявила о планах оспорить "абсолютно необоснованный" приговор ее подзащитной в виде семи лет лишения свободы РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:32:00+03:00

2025-08-05T13:32:00+03:00

2025-08-05T20:11:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам заявила о планах оспорить "абсолютно необоснованный" приговор ее подзащитной в виде семи лет лишения свободы в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". "У нас есть 15 дней на обжалование абсолютно необоснованного вердикта Буюканского суда. Подадим запрос в Апелляционную палату", - сказала Байрам журналистам на выходе из зала суда. Ранее адвокат охарактеризовала приговор как "позор для Молдовы и всей юстиции", выразив надежду на то, что международные организации "вынесут настоящий вердикт по этому делу". Гуцул была избрана главой Гагаузской автономии в мае 2023 года от партии "Шор", получив поддержку 52,36% избирателей. В июне 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию "Шор" неконституционной. В воскресенье в Комрате прошел масштабный митинг в поддержку Гуцул с требованием прекратить судебное преследование главы автономии. Дело Гуцул вписывается в общую картину давления властей Молдавии на оппозицию и независимые СМИ. В аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

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"Позор!": Евгению Гуцул вывозят из здания суда на автозаке под крики толпы "Позор!" Евгению Гуцул вывозят из здания суда на автозаке под крики толпы 2025-08-05T13:32 true PT0M20S

Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда, где был вынесен обвинительный приговор политику (к самому зданию людей не пропускает полиция), скандируют "Позор" и "Долой диктатуру", передает корреспондент РИА Новости 2025-08-05T13:32 true PT0M12S

Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде 2025-08-05T13:32 true PT0M27S

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