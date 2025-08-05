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МИД России назвал приговор Гуцул позором

МИД России назвал приговор Гуцул позором - РИА Новости, 05.08.2025

МИД России назвал приговор Гуцул позором

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул "позором" и "бедой, напавшей на Молдавию и ее народ". РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:27:00+03:00

2025-08-05T13:27:00+03:00

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул "позором" и "бедой, напавшей на Молдавию и ее народ"."Законной главе Гагаузии Евгении Гуцул суд дал 7 лет заключения. За то, что она законная и на основе закона исполняла свой долг. За исполнение закона режим (президента Майи) Санду бросает людей в тюрьмы. Это не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и ее народ", - написала она в своем Telegram-канале.Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила ранее РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.

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Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде 2025-08-05T13:27 true PT0M27S

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