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МИД России назвал приговор Гуцул позором - РИА Новости, 05.08.2025
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13:27 05.08.2025 (обновлено: 20:12 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033457415.html
МИД России назвал приговор Гуцул позором
МИД России назвал приговор Гуцул позором - РИА Новости, 05.08.2025
МИД России назвал приговор Гуцул позором
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул "позором" и "бедой, напавшей на Молдавию и ее народ". РИА Новости, 05.08.2025
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россия
молдавия
в мире
гагаузия
евгения гуцул
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул "позором" и "бедой, напавшей на Молдавию и ее народ"."Законной главе Гагаузии Евгении Гуцул суд дал 7 лет заключения. За то, что она законная и на основе закона исполняла свой долг. За исполнение закона режим (президента Майи) Санду бросает людей в тюрьмы. Это не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и ее народ", - написала она в своем Telegram-канале.Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила ранее РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.
https://ria.ru/20250805/simonyan-2033444894.html
россия
молдавия
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Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде
Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде
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россия, молдавия, в мире, гагаузия, евгения гуцул, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
Россия, Молдавия, В мире, Гагаузия, Евгения Гуцул, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
МИД России назвал приговор Гуцул позором

Захарова назвала приговор Гуцул позором и бедой Молдавии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул "позором" и "бедой, напавшей на Молдавию и ее народ".
"Законной главе Гагаузии Евгении Гуцул суд дал 7 лет заключения. За то, что она законная и на основе закона исполняла свой долг. За исполнение закона режим (президента Майи) Санду бросает людей в тюрьмы. Это не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и ее народ", - написала она в своем Telegram-канале.
Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила ранее РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Симоньян выступила с предупреждением виновным в расправе над Гуцул
Вчера, 12:34
 
РоссияМолдавияВ миреГагаузияЕвгения ГуцулМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
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