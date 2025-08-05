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Слуцкий назвал приговор Гуцул политическим судилищем - РИА Новости, 05.08.2025
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13:22 05.08.2025 (обновлено: 20:12 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033456690.html
Слуцкий назвал приговор Гуцул политическим судилищем
Слуцкий назвал приговор Гуцул политическим судилищем - РИА Новости, 05.08.2025
Слуцкий назвал приговор Гуцул политическим судилищем
Приговор главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул - политическое судилище и расправа непопулярной в народе власти в Молдавии с оппонентами,... РИА Новости, 05.08.2025
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молдавия
в мире
гагаузия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Приговор главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул - политическое судилище и расправа непопулярной в народе власти в Молдавии с оппонентами, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Районный суд Кишинева во вторник приговорил главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила ранее РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам."Приговор Гуцул - политическое судилище и расправа непопулярной в народе власти с оппонентами. Режим гражданки Румынии (президента Молдавии Майи - ред.) Санду, повторял не раз, идет по украинского сценарию, где устранение сильных конкурентов было одним из первых шагов по установлению управляемой извне диктатуры", - сказал он.Депутат считает, что приговор Гуцул - это абсолютно несправедливый вердикт, "поражающий своей жестокостью в отношении матери двух малолетних детей, в отношении патриота, в отношении политика, который до конца борется за интересы простых молдован".
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Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда, где был вынесен обвинительный приговор политику (к самому зданию людей не пропускает полиция), скандируют "Позор" и "Долой диктатуру", передает корреспондент РИА Новости
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молдавия, в мире, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
Молдавия, В мире, Гагаузия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Слуцкий назвал приговор Гуцул политическим судилищем

Слуцкий назвал приговор Гуцул расправой непопулярной власти с оппонентами

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Приговор главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул - политическое судилище и расправа непопулярной в народе власти в Молдавии с оппонентами, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Районный суд Кишинева во вторник приговорил главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила ранее РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.
"Приговор Гуцул - политическое судилище и расправа непопулярной в народе власти с оппонентами. Режим гражданки Румынии (президента Молдавии Майи - ред.) Санду, повторял не раз, идет по украинского сценарию, где устранение сильных конкурентов было одним из первых шагов по установлению управляемой извне диктатуры", - сказал он.
Депутат считает, что приговор Гуцул - это абсолютно несправедливый вердикт, "поражающий своей жестокостью в отношении матери двух малолетних детей, в отношении патриота, в отношении политика, который до конца борется за интересы простых молдован".
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Симоньян выступила с предупреждением виновным в расправе над Гуцул
Вчера, 12:34
 
МолдавияВ миреГагаузияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
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