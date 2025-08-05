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Депутат Чепа назвал приговор Гуцул политическим беспределом
Депутат Чепа назвал приговор Гуцул политическим беспределом - РИА Новости, 05.08.2025
Депутат Чепа назвал приговор Гуцул политическим беспределом
Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является политическим беспределом, подавлением оппозиции и попыткой президента Молдавии Майи Санду удержаться у власти,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:12:00+03:00
2025-08-05T13:12:00+03:00
2025-08-05T20:13:00+03:00
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евгения гуцул
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является политическим беспределом, подавлением оппозиции и попыткой президента Молдавии Майи Санду удержаться у власти, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делай Алексей Чепа.Районнный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила ранее РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам."Это беспредел, политический беспредел. Санду потеряла все берега, беспредел полнейший и полное подавление оппозиции, агония, попытки удержаться у власти. Я понимаю, что это для нее закончится очень плохо. Народ Молдавии никогда не простит Санду за вот этот беспредел, который она творит в стране", - сказал Чепа.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Депутат Чепа назвал приговор Гуцул политическим беспределом
Депутат Чепа назвал приговор Гуцул беспределом и подавлением оппозиции