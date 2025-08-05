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Депутат Чепа назвал приговор Гуцул политическим беспределом - РИА Новости, 05.08.2025
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13:12 05.08.2025 (обновлено: 20:13 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033454785.html
Депутат Чепа назвал приговор Гуцул политическим беспределом
Депутат Чепа назвал приговор Гуцул политическим беспределом - РИА Новости, 05.08.2025
Депутат Чепа назвал приговор Гуцул политическим беспределом
Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является политическим беспределом, подавлением оппозиции и попыткой президента Молдавии Майи Санду удержаться у власти,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:12:00+03:00
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молдавия
евгения гуцул
в мире
приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
гагаузия
кишинев
майя санду
алексей чепа
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является политическим беспределом, подавлением оппозиции и попыткой президента Молдавии Майи Санду удержаться у власти, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делай Алексей Чепа.Районнный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила ранее РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам."Это беспредел, политический беспредел. Санду потеряла все берега, беспредел полнейший и полное подавление оппозиции, агония, попытки удержаться у власти. Я понимаю, что это для нее закончится очень плохо. Народ Молдавии никогда не простит Санду за вот этот беспредел, который она творит в стране", - сказал Чепа.
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Молдавия, Евгения Гуцул, В мире, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии, Гагаузия, Кишинев, Майя Санду, Алексей Чепа, Госдума РФ
Депутат Чепа назвал приговор Гуцул политическим беспределом

Депутат Чепа назвал приговор Гуцул беспределом и подавлением оппозиции

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является политическим беспределом, подавлением оппозиции и попыткой президента Молдавии Майи Санду удержаться у власти, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делай Алексей Чепа.
Районнный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила ранее РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.
"Это беспредел, политический беспредел. Санду потеряла все берега, беспредел полнейший и полное подавление оппозиции, агония, попытки удержаться у власти. Я понимаю, что это для нее закончится очень плохо. Народ Молдавии никогда не простит Санду за вот этот беспредел, который она творит в стране", - сказал Чепа.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В Госдуме назвали обвинение Гуцул судом над здравым смыслом
Вчера, 13:21
 
МолдавияЕвгения ГуцулВ миреПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в МолдавииГагаузияКишиневМайя СандуАлексей ЧепаГосдума РФ
 
 
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