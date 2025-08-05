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Защита Гуцул назвала приговор кишиневского суда позором

Защита Гуцул назвала приговор кишиневского суда позором - РИА Новости, 05.08.2025

Защита Гуцул назвала приговор кишиневского суда позором

Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам назвала решение кишиневского суда, приговорившего главу молдавского региона к семи годам лишения свободы,... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:05:00+03:00

2025-08-05T13:05:00+03:00

2025-08-05T20:13:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам назвала решение кишиневского суда, приговорившего главу молдавского региона к семи годам лишения свободы, "позором для Молдавии и всей юстиции", по ее словам, международные организации вынесут настоящий вердикт по этому делу. Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением по делу о финансировании запрещенной партии "Шор". Глава Гагаузской автономии была конвоирована прямо в зале суда и доставлена в автозак. "Это позор для Молдовы и всей юстиции! Как можно комментировать это абсолютно нелегальное решение и этот процесс? Я не могу комментировать, но международные организации, я думаю, вынесут настоящий вердикт по этому делу. Это позор для Молдовы! И для молдавской юстиции!" – ответила Байрам на просьбу корреспондента РИА Новости прокомментировать решение суда. Защита на протяжении всего процесса настаивала на том, что дело является политически мотивированным накануне парламентских выборов в Молдавии, назначенных на 28 сентября. Ранее молдавский оппозиционный блок "Победа" направил официальные письма в ООН и ОБСЕ с просьбой отреагировать на политическое преследование избранного главы Гагаузии.

https://ria.ru/20250805/gutsul-2033447157.html

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