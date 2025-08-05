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Защита Гуцул назвала приговор кишиневского суда позором - РИА Новости, 05.08.2025
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13:05 05.08.2025 (обновлено: 20:13 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033452906.html
Защита Гуцул назвала приговор кишиневского суда позором
Защита Гуцул назвала приговор кишиневского суда позором - РИА Новости, 05.08.2025
Защита Гуцул назвала приговор кишиневского суда позором
Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам назвала решение кишиневского суда, приговорившего главу молдавского региона к семи годам лишения свободы,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:05:00+03:00
2025-08-05T20:13:00+03:00
в мире
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приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам назвала решение кишиневского суда, приговорившего главу молдавского региона к семи годам лишения свободы, "позором для Молдавии и всей юстиции", по ее словам, международные организации вынесут настоящий вердикт по этому делу. Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением по делу о финансировании запрещенной партии "Шор". Глава Гагаузской автономии была конвоирована прямо в зале суда и доставлена в автозак. "Это позор для Молдовы и всей юстиции! Как можно комментировать это абсолютно нелегальное решение и этот процесс? Я не могу комментировать, но международные организации, я думаю, вынесут настоящий вердикт по этому делу. Это позор для Молдовы! И для молдавской юстиции!" – ответила Байрам на просьбу корреспондента РИА Новости прокомментировать решение суда. Защита на протяжении всего процесса настаивала на том, что дело является политически мотивированным накануне парламентских выборов в Молдавии, назначенных на 28 сентября. Ранее молдавский оппозиционный блок "Победа" направил официальные письма в ООН и ОБСЕ с просьбой отреагировать на политическое преследование избранного главы Гагаузии.
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033447157.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, оон, обсе, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, ООН, ОБСЕ, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Защита Гуцул назвала приговор кишиневского суда позором

Адвокат Гуцул Байрам назвала приговор суда позором для Молдавии и всей юстиции

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам назвала решение кишиневского суда, приговорившего главу молдавского региона к семи годам лишения свободы, "позором для Молдавии и всей юстиции", по ее словам, международные организации вынесут настоящий вердикт по этому делу.
Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением по делу о финансировании запрещенной партии "Шор". Глава Гагаузской автономии была конвоирована прямо в зале суда и доставлена в автозак.
Позор!: Евгению Гуцул вывозят из здания суда на автозаке под крики толпы - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Гуцул под конвоем посадили в автозак после вынесения приговора
Вчера, 12:43
"Это позор для Молдовы и всей юстиции! Как можно комментировать это абсолютно нелегальное решение и этот процесс? Я не могу комментировать, но международные организации, я думаю, вынесут настоящий вердикт по этому делу. Это позор для Молдовы! И для молдавской юстиции!" – ответила Байрам на просьбу корреспондента РИА Новости прокомментировать решение суда.
Защита на протяжении всего процесса настаивала на том, что дело является политически мотивированным накануне парламентских выборов в Молдавии, назначенных на 28 сентября.
Ранее молдавский оппозиционный блок "Победа" направил официальные письма в ООН и ОБСЕ с просьбой отреагировать на политическое преследование избранного главы Гагаузии.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Симоньян выступила с предупреждением виновным в расправе над Гуцул
Вчера, 12:34
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулООНОБСЕПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
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