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Защита Гуцул назвала приговор кишиневского суда позором
Защита Гуцул назвала приговор кишиневского суда позором - РИА Новости, 05.08.2025
Защита Гуцул назвала приговор кишиневского суда позором
Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам назвала решение кишиневского суда, приговорившего главу молдавского региона к семи годам лишения свободы,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:05:00+03:00
2025-08-05T13:05:00+03:00
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам назвала решение кишиневского суда, приговорившего главу молдавского региона к семи годам лишения свободы, "позором для Молдавии и всей юстиции", по ее словам, международные организации вынесут настоящий вердикт по этому делу. Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением по делу о финансировании запрещенной партии "Шор". Глава Гагаузской автономии была конвоирована прямо в зале суда и доставлена в автозак. "Это позор для Молдовы и всей юстиции! Как можно комментировать это абсолютно нелегальное решение и этот процесс? Я не могу комментировать, но международные организации, я думаю, вынесут настоящий вердикт по этому делу. Это позор для Молдовы! И для молдавской юстиции!" – ответила Байрам на просьбу корреспондента РИА Новости прокомментировать решение суда. Защита на протяжении всего процесса настаивала на том, что дело является политически мотивированным накануне парламентских выборов в Молдавии, назначенных на 28 сентября. Ранее молдавский оппозиционный блок "Победа" направил официальные письма в ООН и ОБСЕ с просьбой отреагировать на политическое преследование избранного главы Гагаузии.
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В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, ООН, ОБСЕ, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Защита Гуцул назвала приговор кишиневского суда позором
Адвокат Гуцул Байрам назвала приговор суда позором для Молдавии и всей юстиции