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Гуцул под конвоем посадили в автозак после вынесения приговора - РИА Новости, 05.08.2025
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12:43 05.08.2025 (обновлено: 20:14 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033447157.html
Гуцул под конвоем посадили в автозак после вынесения приговора
Гуцул под конвоем посадили в автозак после вынесения приговора - РИА Новости, 05.08.2025
Гуцул под конвоем посадили в автозак после вынесения приговора
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул под конвоем посадили в автозак после вынесения приговора, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2025
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гагаузия
евгения гуцул
в мире
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молдавия
приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул под конвоем посадили в автозак после вынесения приговора, передает корреспондент РИА Новости.Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.Гуцул под усиленной охраной вывели из здания районного суда Кишинева и поместили в специальный транспорт для перевозки заключенных. У здания суда продолжают находиться сторонники Гуцул, квартал остается под полицейским оцеплением.Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и считала дело политически мотивированным накануне парламентских выборов в Молдавии, назначенных на 28 сентября.Гуцул была избрана главой Гагаузской автономии в мае 2023 года от партии "Шор", получив поддержку 52,36% избирателей. В июне 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию "Шор" неконституционной.
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"Позор!": Евгению Гуцул вывозят из здания суда на автозаке под крики толпы
"Позор!" Евгению Гуцул вывозят из здания суда на автозаке под крики толпы
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Споры с полицией у здания суда Кишинева
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гагаузия, евгения гуцул, в мире, кишинев, молдавия, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
Гагаузия, Евгения Гуцул, В мире, Кишинев, Молдавия, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Гуцул под конвоем посадили в автозак после вынесения приговора

Главу Гагаузии Гуцул под конвоем посадили в автозак после вынесения приговора

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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул под конвоем посадили в автозак после вынесения приговора, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.
Гуцул под усиленной охраной вывели из здания районного суда Кишинева и поместили в специальный транспорт для перевозки заключенных. У здания суда продолжают находиться сторонники Гуцул, квартал остается под полицейским оцеплением.
Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и считала дело политически мотивированным накануне парламентских выборов в Молдавии, назначенных на 28 сентября.
Гуцул была избрана главой Гагаузской автономии в мае 2023 года от партии "Шор", получив поддержку 52,36% избирателей. В июне 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию "Шор" неконституционной.
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ГагаузияЕвгения ГуцулВ миреКишиневМолдавияПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
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