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Гуцул под конвоем посадили в автозак после вынесения приговора

Гуцул под конвоем посадили в автозак после вынесения приговора - РИА Новости, 05.08.2025

Гуцул под конвоем посадили в автозак после вынесения приговора

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул под конвоем посадили в автозак после вынесения приговора, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2025

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2025-08-05T12:43:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул под конвоем посадили в автозак после вынесения приговора, передает корреспондент РИА Новости.Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.Гуцул под усиленной охраной вывели из здания районного суда Кишинева и поместили в специальный транспорт для перевозки заключенных. У здания суда продолжают находиться сторонники Гуцул, квартал остается под полицейским оцеплением.Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и считала дело политически мотивированным накануне парламентских выборов в Молдавии, назначенных на 28 сентября.Гуцул была избрана главой Гагаузской автономии в мае 2023 года от партии "Шор", получив поддержку 52,36% избирателей. В июне 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию "Шор" неконституционной.

https://ria.ru/20250805/kishinev-2033427002.html

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