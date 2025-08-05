https://ria.ru/20250805/gutsul-2033446185.html

В Кремле прокомментировали приговор Гуцул

В Кремле прокомментировали приговор Гуцул - РИА Новости, 05.08.2025

В Кремле прокомментировали приговор Гуцул

Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является образцом политически мотивированного решения и давления на политических оппонентов в Молдавии, заявил... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:37:00+03:00

2025-08-05T12:37:00+03:00

2025-08-05T20:14:00+03:00

молдавия

евгения гуцул

в мире

приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является образцом политически мотивированного решения и давления на политических оппонентов в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Районный суд Кишинева во вторник приговорил главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила ранее РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам."Ну да, это действительно образец политически мотивированного решения. Это образец попыток оказания неприкрытого и незаконного, на самом деле, давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что в Кремле видят, что в Молдавии оппозиция всячески зажимается, а нормы демократии попираются."Мы видим, как оппозиция всячески зажимается в Молдавии. Фактически люди лишаются возможности голосовать за тех, кого они предпочитают. И, конечно, речь идет о том, что, скажем так, правила и нормы демократии всячески попираются сейчас в этой стране", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250805/kishinev-2033427002.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

молдавия, евгения гуцул, в мире, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии