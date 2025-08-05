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В Кремле прокомментировали приговор Гуцул - РИА Новости, 05.08.2025
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12:37 05.08.2025 (обновлено: 20:14 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033446185.html
В Кремле прокомментировали приговор Гуцул
В Кремле прокомментировали приговор Гуцул - РИА Новости, 05.08.2025
В Кремле прокомментировали приговор Гуцул
Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является образцом политически мотивированного решения и давления на политических оппонентов в Молдавии, заявил... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:37:00+03:00
2025-08-05T20:14:00+03:00
молдавия
евгения гуцул
в мире
приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является образцом политически мотивированного решения и давления на политических оппонентов в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Районный суд Кишинева во вторник приговорил главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила ранее РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам."Ну да, это действительно образец политически мотивированного решения. Это образец попыток оказания неприкрытого и незаконного, на самом деле, давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что в Кремле видят, что в Молдавии оппозиция всячески зажимается, а нормы демократии попираются."Мы видим, как оппозиция всячески зажимается в Молдавии. Фактически люди лишаются возможности голосовать за тех, кого они предпочитают. И, конечно, речь идет о том, что, скажем так, правила и нормы демократии всячески попираются сейчас в этой стране", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250805/kishinev-2033427002.html
https://ria.ru/20250805/simonyan-2033444894.html
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молдавия, евгения гуцул, в мире, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
Молдавия, Евгения Гуцул, В мире, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
В Кремле прокомментировали приговор Гуцул

В Кремле назвали приговор Гуцул политически мотивированным решением

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанк Евгения Гуцул
 Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Евгения Гуцул. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является образцом политически мотивированного решения и давления на политических оппонентов в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Районный суд Кишинева во вторник приговорил главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила ранее РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.
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"Ну да, это действительно образец политически мотивированного решения. Это образец попыток оказания неприкрытого и незаконного, на самом деле, давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в Кремле видят, что в Молдавии оппозиция всячески зажимается, а нормы демократии попираются.
"Мы видим, как оппозиция всячески зажимается в Молдавии. Фактически люди лишаются возможности голосовать за тех, кого они предпочитают. И, конечно, речь идет о том, что, скажем так, правила и нормы демократии всячески попираются сейчас в этой стране", - сказал Песков журналистам.
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МолдавияЕвгения ГуцулВ миреПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
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