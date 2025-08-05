https://ria.ru/20250805/gutsul-2033439019.html

Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы

Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы - РИА Новости, 05.08.2025

Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы

Районный суд Кишинева приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам. РИА Новости, 05.08.2025

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2025-08-05T12:20:00+03:00

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майя санду

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КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Районный суд Кишинева приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам."Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы с немедленным исполнением приговора — ее доставят в тюрьму прямо из зала суда", — рассказала она.Прокуратура также потребовала взыскать с главы автономии 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор".Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии."Сегодня за решеткой я, а завтра может оказаться каждый, кто посмеет критиковать власть. <...> Режим PAS и Майи Санду использует репрессии как инструмент борьбы с несогласными. В преддверии парламентских выборов они не стесняются в методах —фабрикация дел, давление на судей, политические приговоры", — подчеркнула башкан.Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.Преследование Евгении ГуцулГлаву Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали. Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября. В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.

https://ria.ru/20250805/gutsul-2033446185.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

гагаузия, евгения гуцул, в мире, россия, кишинев, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии, майя санду