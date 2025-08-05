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Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы - РИА Новости, 05.08.2025
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12:20 05.08.2025 (обновлено: 20:15 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033439019.html
Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы
Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы - РИА Новости, 05.08.2025
Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы
Районный суд Кишинева приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:20:00+03:00
2025-08-05T20:15:00+03:00
гагаузия
евгения гуцул
в мире
россия
кишинев
приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
майя санду
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КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Районный суд Кишинева приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам."Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы с немедленным исполнением приговора — ее доставят в тюрьму прямо из зала суда", — рассказала она.Прокуратура также потребовала взыскать с главы автономии 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор".Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии."Сегодня за решеткой я, а завтра может оказаться каждый, кто посмеет критиковать власть. &lt;...&gt; Режим PAS и Майи Санду использует репрессии как инструмент борьбы с несогласными. В преддверии парламентских выборов они не стесняются в методах —фабрикация дел, давление на судей, политические приговоры", — подчеркнула башкан.Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.Преследование Евгении ГуцулГлаву Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали. Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября. В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033446185.html
гагаузия
россия
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Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде
Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде
2025-08-05T12:20
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PT0M27S
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда, где был вынесен обвинительный приговор политику (к самому зданию людей не пропускает полиция), скандируют "Позор" и "Долой диктатуру", передает корреспондент РИА Новости
2025-08-05T12:20
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PT0M12S
Протест против незаконного приговора главы Гагаузии
Обстановка через дорогу от суда. Люди протестуют против незаконного приговора башкану Гагаузии.
2025-08-05T12:20
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PT0M10S
"Позор!": Евгению Гуцул вывозят из здания суда на автозаке под крики толпы
"Позор!" Евгению Гуцул вывозят из здания суда на автозаке под крики толпы
2025-08-05T12:20
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PT0M20S
Пикет сторонников Гуцул у здания СИЗО в Кишиневе
Сторонники Гуцул начинают пикетировать здание СИЗО в Кишеневе, куда главу Гагаузии этапировали после вынесения приговора в виде семи лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости
2025-08-05T12:20
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PT0M05S
Споры с полицией у здания суда Кишинева
Споры с полицией у здания суда Кишинева
2025-08-05T12:20
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PT2M04S
Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда
Глава Гагаузии прибыла к зданию суда, где сегодня, как ожидается, будет оглашен вердикт по ее делу. Гуцул заявила, что ожидает оправдательного решения.
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гагаузия, евгения гуцул, в мире, россия, кишинев, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии, майя санду
Гагаузия, Евгения Гуцул, В мире, Россия, Кишинев, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии, Майя Санду
Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы

Главу Гагаузии Гуцул приговорили к 7 годам лишения свободы

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КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Районный суд Кишинева приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам.
"Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы с немедленным исполнением приговора — ее доставят в тюрьму прямо из зала суда", — рассказала она.
Прокуратура также потребовала взыскать с главы автономии 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор".
Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии.
"Сегодня за решеткой я, а завтра может оказаться каждый, кто посмеет критиковать власть. <...> Режим PAS и Майи Санду использует репрессии как инструмент борьбы с несогласными. В преддверии парламентских выборов они не стесняются в методах —фабрикация дел, давление на судей, политические приговоры", — подчеркнула башкан.
Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.

Преследование Евгении Гуцул

Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.
Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.
Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.

Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую власти страны объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана в состав правительства. Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Молдавия.

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В Кремле прокомментировали приговор Гуцул
Вчера, 12:37
 
ГагаузияЕвгения ГуцулВ миреРоссияКишиневПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в МолдавииМайя Санду
 
 
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