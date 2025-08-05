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В Госдуме предложили предоставлять семейного психолога при разводе - РИА Новости, 05.08.2025
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17:36 05.08.2025 (обновлено: 17:47 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/gosduma-2033536697.html
В Госдуме предложили предоставлять семейного психолога при разводе
В Госдуме предложили предоставлять семейного психолога при разводе - РИА Новости, 05.08.2025
В Госдуме предложили предоставлять семейного психолога при разводе
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру юстиции Константину Чуйченко с предложением предоставлять семейного психолога на... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T17:36:00+03:00
2025-08-05T17:47:00+03:00
общество
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру юстиции Константину Чуйченко с предложением предоставлять семейного психолога на примирительный период при разводе или 90% скидку на его услуги, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Ксения Горячева и Георгий Арапов. "В целях повышения качества помощи семьям, столкнувшимся с трудностями, предлагаю рассмотреть внесение изменений в законодательство и систему государственной поддержки, предусматривающих: обязательное бесплатное предоставление семейного психолога или со скидкой 90% для супругов на период примирения при инициировании процедуры развода (при согласии обеих сторон)", - сказано в письме. Также инициативой предусматривается создание системы информирования россиян об этой услуге и механизма направления супружеских пар к семейному психологу через органы ЗАГС или МФЦ на этапе подачи заявления о разводе. Депутаты отметили, что в настоящее время Россия занимает третье место в мире по количеству разводов — на каждые 10 зарегистрированных браков приходится восемь разводов. Практика, по их словам, показывает, что далеко не всегда причины разводов бывают необратимыми, и при профессиональной поддержке семейного психолога многие семьи могут сохранить отношения. Государственная поддержка, по мнению авторов инициативы, в этой сфере может стать важным шагом для помощи семьям и укрепления института семьи в России, и введение такой поддержки может стать эффективным инструментом демографической и социальной политики, а также способствовать укреплению семейных ценностей в стране.
https://ria.ru/20250805/gosduma-2033374245.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили предоставлять семейного психолога при разводе

Депутаты Горячева и Арапов предложили давать семейного психолога при разводе

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру юстиции Константину Чуйченко с предложением предоставлять семейного психолога на примирительный период при разводе или 90% скидку на его услуги, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Ксения Горячева и Георгий Арапов.
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"В целях повышения качества помощи семьям, столкнувшимся с трудностями, предлагаю рассмотреть внесение изменений в законодательство и систему государственной поддержки, предусматривающих: обязательное бесплатное предоставление семейного психолога или со скидкой 90% для супругов на период примирения при инициировании процедуры развода (при согласии обеих сторон)", - сказано в письме.
Также инициативой предусматривается создание системы информирования россиян об этой услуге и механизма направления супружеских пар к семейному психологу через органы ЗАГС или МФЦ на этапе подачи заявления о разводе.
Депутаты отметили, что в настоящее время Россия занимает третье место в мире по количеству разводов — на каждые 10 зарегистрированных браков приходится восемь разводов.
Практика, по их словам, показывает, что далеко не всегда причины разводов бывают необратимыми, и при профессиональной поддержке семейного психолога многие семьи могут сохранить отношения.
Государственная поддержка, по мнению авторов инициативы, в этой сфере может стать важным шагом для помощи семьям и укрепления института семьи в России, и введение такой поддержки может стать эффективным инструментом демографической и социальной политики, а также способствовать укреплению семейных ценностей в стране.
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