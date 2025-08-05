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В Госдуму внесли проект о праве работников Росинкас пресекать атаки БПЛА - РИА Новости, 05.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:41 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/gosduma-2033477061.html
В Госдуму внесли проект о праве работников Росинкас пресекать атаки БПЛА
В Госдуму внесли проект о праве работников Росинкас пресекать атаки БПЛА - РИА Новости, 05.08.2025
В Госдуму внесли проект о праве работников Росинкас пресекать атаки БПЛА
Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о наделении... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T14:41:00+03:00
2025-08-05T14:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
анатолий аксаков
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о наделении работников Банка России и Российского объединения инкассации (Росинкас) ЦБ правом пресекать атаки беспилотных аппаратов, следует из базы данных нижней палаты парламента. Речь идет о работниках, которые охраняют денежные средства, драгоценные металлы, внутренние ценные бумаги и валютные ценности, корреспонденцию и предметы, содержащие отнесенные к гостайне сведения при их транспортировании (перевозке), инкассации наличных денежных средств, а также объекты Банка России, предназначенные для хранения такого имущества. Законопроект предоставляет работникам ЦБ и Росинкас, осуществляющим такие функции, право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях отражения нападения либо угрозы нападения на охраняемые ими объекты и на находящихся на этих объектах лиц. Причем делать это они смогут, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления такими беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов. Аналогичные полномочия сейчас имеются у ведомственной охраны. Одновременно Банк России и Росинкас наделяются правом определять порядок принятия решения о пресечении функционирования беспилотных аппаратов в данных целях и перечень должностных лиц, уполномоченных принимать такое решение. Исходя из пояснительной записки, принятие законопроекта обусловлено необходимостью защиты в ходе ведущейся в настоящее время специальной военной операции объектов ЦБ, в том числе расположенных на территории новых субъектов РФ, на фоне усилившегося роста проводимых против России диверсионных и террористических актов с применением беспилотных аппаратов. "При этом стабильность и непрерывность функционирования объектов Банка России, в том числе критически важных объектов платежной инфраструктуры, имеет стратегическое значение как для ритмичного и устойчивого функционирования финансового рынка Российской Федерации, так и для обеспечения безопасности государства в целом", - указывается в записке.
https://ria.ru/20250805/vsu-2033454283.html
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россия, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Анатолий Аксаков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесли проект о праве работников Росинкас пресекать атаки БПЛА

В Госдуму внесли проект о праве работников ЦБ и Росинкас пресекать атаки дронов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнкассаторы
Инкассаторы - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о наделении работников Банка России и Российского объединения инкассации (Росинкас) ЦБ правом пресекать атаки беспилотных аппаратов, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Речь идет о работниках, которые охраняют денежные средства, драгоценные металлы, внутренние ценные бумаги и валютные ценности, корреспонденцию и предметы, содержащие отнесенные к гостайне сведения при их транспортировании (перевозке), инкассации наличных денежных средств, а также объекты Банка России, предназначенные для хранения такого имущества.
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Законопроект предоставляет работникам ЦБ и Росинкас, осуществляющим такие функции, право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях отражения нападения либо угрозы нападения на охраняемые ими объекты и на находящихся на этих объектах лиц.
Причем делать это они смогут, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления такими беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов. Аналогичные полномочия сейчас имеются у ведомственной охраны.
Одновременно Банк России и Росинкас наделяются правом определять порядок принятия решения о пресечении функционирования беспилотных аппаратов в данных целях и перечень должностных лиц, уполномоченных принимать такое решение.
Исходя из пояснительной записки, принятие законопроекта обусловлено необходимостью защиты в ходе ведущейся в настоящее время специальной военной операции объектов ЦБ, в том числе расположенных на территории новых субъектов РФ, на фоне усилившегося роста проводимых против России диверсионных и террористических актов с применением беспилотных аппаратов.
"При этом стабильность и непрерывность функционирования объектов Банка России, в том числе критически важных объектов платежной инфраструктуры, имеет стратегическое значение как для ритмичного и устойчивого функционирования финансового рынка Российской Федерации, так и для обеспечения безопасности государства в целом", - указывается в записке.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАнатолий АксаковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФОбщество
 
 
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