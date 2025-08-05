https://ria.ru/20250805/gosduma-2033474156.html
В Госдуме призвали ввести уведомления при переводе денег экстремистам
В Госдуме призвали ввести уведомления при переводе денег экстремистам - РИА Новости, 05.08.2025
В Госдуме призвали ввести уведомления при переводе денег экстремистам
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести уведомления при переводе денег, если... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T14:31:00+03:00
2025-08-05T14:31:00+03:00
2025-08-05T14:31:00+03:00
общество
россия
эльвира набиуллина
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести уведомления при переводе денег, если получателем является экстремист или нежелательная организация, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаем обязать банки перед совершением транзакции выводить на экран клиента автоматическое уведомление, если получатель средств находится в официальных перечнях Росфинмониторинга или Минюста", - сказано в документе. В документе подчеркивается, что инициатива позволит оградить граждан от непреднамеренной отправки денежных средств и исключить случаи привлечения к уголовной ответственности лиц, которые переводят деньги без злого умысла, не зная о статусе конечного получателя, и одновременно станет дополнительным барьером для финансирования деструктивной деятельности. Отмечается, что банки уже проверяют операции по спискам Росфинмониторинга, а с июля 2024 года успешно внедрена система предупреждений о переводах на подозрительные счета мошенников. "Просим Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина), поручить профильным департаментам Банка России проработать совместно с Росфинмониторингом и Минюстом России механизм интеграции соответствующих перечней в систему обязательных превентивных уведомлений для клиентов банков", - говорится в обращении.
https://ria.ru/20250611/prigovor--2022192944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, эльвира набиуллина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Общество, Россия, Эльвира Набиуллина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В Госдуме призвали ввести уведомления при переводе денег экстремистам
"Новые люди" предложили ввести уведомления при переводе денег экстремистам
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести уведомления при переводе денег, если получателем является экстремист или нежелательная организация, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Предлагаем обязать банки перед совершением транзакции выводить на экран клиента автоматическое уведомление, если получатель средств находится в официальных перечнях Росфинмониторинга
или Минюста", - сказано в документе.
В документе подчеркивается, что инициатива позволит оградить граждан от непреднамеренной отправки денежных средств и исключить случаи привлечения к уголовной ответственности лиц, которые переводят деньги без злого умысла, не зная о статусе конечного получателя, и одновременно станет дополнительным барьером для финансирования деструктивной деятельности.
Отмечается, что банки уже проверяют операции по спискам Росфинмониторинга, а с июля 2024 года успешно внедрена система предупреждений о переводах на подозрительные счета мошенников.
"Просим Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина
), поручить профильным департаментам Банка России проработать совместно с Росфинмониторингом и Минюстом России
механизм интеграции соответствующих перечней в систему обязательных превентивных уведомлений для клиентов банков", - говорится в обращении.