https://ria.ru/20250805/gosduma-2033474156.html

В Госдуме призвали ввести уведомления при переводе денег экстремистам

В Госдуме призвали ввести уведомления при переводе денег экстремистам - РИА Новости, 05.08.2025

В Госдуме призвали ввести уведомления при переводе денег экстремистам

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести уведомления при переводе денег, если... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T14:31:00+03:00

2025-08-05T14:31:00+03:00

2025-08-05T14:31:00+03:00

общество

россия

эльвира набиуллина

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести уведомления при переводе денег, если получателем является экстремист или нежелательная организация, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаем обязать банки перед совершением транзакции выводить на экран клиента автоматическое уведомление, если получатель средств находится в официальных перечнях Росфинмониторинга или Минюста", - сказано в документе. В документе подчеркивается, что инициатива позволит оградить граждан от непреднамеренной отправки денежных средств и исключить случаи привлечения к уголовной ответственности лиц, которые переводят деньги без злого умысла, не зная о статусе конечного получателя, и одновременно станет дополнительным барьером для финансирования деструктивной деятельности. Отмечается, что банки уже проверяют операции по спискам Росфинмониторинга, а с июля 2024 года успешно внедрена система предупреждений о переводах на подозрительные счета мошенников. "Просим Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина), поручить профильным департаментам Банка России проработать совместно с Росфинмониторингом и Минюстом России механизм интеграции соответствующих перечней в систему обязательных превентивных уведомлений для клиентов банков", - говорится в обращении.

https://ria.ru/20250611/prigovor--2022192944.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, эльвира набиуллина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)