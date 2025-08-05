https://ria.ru/20250805/gosduma-2033456327.html

В Госдуме назвали обвинение Гуцул судом над здравым смыслом

В Госдуме назвали обвинение Гуцул судом над здравым смыслом - РИА Новости, 05.08.2025

В Госдуме назвали обвинение Гуцул судом над здравым смыслом

Обвинительный приговор главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул является приговором для президента республики Майи Санду и правящей партии... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:21:00+03:00

2025-08-05T13:21:00+03:00

2025-08-05T20:12:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Обвинительный приговор главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул является приговором для президента республики Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". "Обвинительный приговор Жене Гуцул - это приговор Санду и ПДС. Сегодня в Молдавии состоялся суд над здравым смыслом. То, что должно называться правосудием, вынесло башкану (главе - ред.) Гагаузии Евгении Гуцул незаконный приговор по надуманным обвинениям: 7 лет лишения свободы и для соратницы Жени - Светланы Попан - 6 лет лишения свободы", - сказала Аршинова. Она отметила, что это пример того, как устраняются конкуренты в политике. "Личная месть президента Санду не знает границ в лицемерном следовании принципам европейской "демократии": Майя Санду пересекла "рубикон насилия"- теперь можно казнить всех не согласных", - добавила политик. По ее мнению, молдавский народ не обмануть, и люди устали от навязанных чуждых им западных ценностей, вранья и нищеты. "Уверена, что каждый, кто приложил руку к незаконной политической уголовной расправе над оппозицией, очень скоро понесет заслуженное наказание", - подытожила Аршинова. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250805/gutsul-2033452906.html

https://ria.ru/20250805/gutsul-2033447157.html

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