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В Госдуме назвали обвинение Гуцул судом над здравым смыслом - РИА Новости, 05.08.2025
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13:21 05.08.2025 (обновлено: 20:12 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/gosduma-2033456327.html
В Госдуме назвали обвинение Гуцул судом над здравым смыслом
В Госдуме назвали обвинение Гуцул судом над здравым смыслом - РИА Новости, 05.08.2025
В Госдуме назвали обвинение Гуцул судом над здравым смыслом
Обвинительный приговор главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул является приговором для президента республики Майи Санду и правящей партии... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:21:00+03:00
2025-08-05T20:12:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
госдума рф
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Обвинительный приговор главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул является приговором для президента республики Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". "Обвинительный приговор Жене Гуцул - это приговор Санду и ПДС. Сегодня в Молдавии состоялся суд над здравым смыслом. То, что должно называться правосудием, вынесло башкану (главе - ред.) Гагаузии Евгении Гуцул незаконный приговор по надуманным обвинениям: 7 лет лишения свободы и для соратницы Жени - Светланы Попан - 6 лет лишения свободы", - сказала Аршинова. Она отметила, что это пример того, как устраняются конкуренты в политике. "Личная месть президента Санду не знает границ в лицемерном следовании принципам европейской "демократии": Майя Санду пересекла "рубикон насилия"- теперь можно казнить всех не согласных", - добавила политик. По ее мнению, молдавский народ не обмануть, и люди устали от навязанных чуждых им западных ценностей, вранья и нищеты. "Уверена, что каждый, кто приложил руку к незаконной политической уголовной расправе над оппозицией, очень скоро понесет заслуженное наказание", - подытожила Аршинова. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033452906.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, госдума рф, sputnik молдова, московский комсомолец, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Госдума РФ, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
В Госдуме назвали обвинение Гуцул судом над здравым смыслом

Депутат Аршинова назвала приговор Гуцул приговором Санду и правящей партии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Обвинительный приговор главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул является приговором для президента республики Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор".
Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Защита Гуцул назвала приговор кишиневского суда позором
Вчера, 13:05
"Обвинительный приговор Жене Гуцул - это приговор Санду и ПДС. Сегодня в Молдавии состоялся суд над здравым смыслом. То, что должно называться правосудием, вынесло башкану (главе - ред.) Гагаузии Евгении Гуцул незаконный приговор по надуманным обвинениям: 7 лет лишения свободы и для соратницы Жени - Светланы Попан - 6 лет лишения свободы", - сказала Аршинова.
Она отметила, что это пример того, как устраняются конкуренты в политике. "Личная месть президента Санду не знает границ в лицемерном следовании принципам европейской "демократии": Майя Санду пересекла "рубикон насилия"- теперь можно казнить всех не согласных", - добавила политик. По ее мнению, молдавский народ не обмануть, и люди устали от навязанных чуждых им западных ценностей, вранья и нищеты. "Уверена, что каждый, кто приложил руку к незаконной политической уголовной расправе над оппозицией, очень скоро понесет заслуженное наказание", - подытожила Аршинова.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Позор!: Евгению Гуцул вывозят из здания суда на автозаке под крики толпы - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Гуцул под конвоем посадили в автозак после вынесения приговора
Вчера, 12:43
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуГосдума РФSputnik МолдоваМосковский комсомолецПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
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