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В Госдуме назвали очереди перед Крымским мостом сезонным явлением
В Госдуме назвали очереди перед Крымским мостом сезонным явлением - РИА Новости, 05.08.2025
В Госдуме назвали очереди перед Крымским мостом сезонным явлением
Очереди перед Крымским мостом являются сезонным явлением, связанным с большим потоком туристов, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T06:56:00+03:00
2025-08-05T06:56:00+03:00
2025-08-05T06:56:00+03:00
республика крым
керченский пролив
михаил шеремет
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Очереди перед Крымским мостом являются сезонным явлением, связанным с большим потоком туристов, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. "Очереди перед Крымским мостом – это сезонное явление и связаны они с активным курортным сезоном и большим потоком желающих отдохнуть в Крыму", - сказал Шеремет. Кроме того, по его словам, перед мостом в целях безопасного проезда установлены и работают досмотровые посты. "Эти меры направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности людей. Учитывая, что Крым – это фактически прифронтовой регион, то введенные меры оправданны. Думаю, что гости с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации", - сказал депутат. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.
https://ria.ru/20250804/neftetankery-2033361656.html
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республика крым, керченский пролив, михаил шеремет, госдума рф, крымский мост
Республика Крым, Керченский пролив, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Крымский мост
В Госдуме назвали очереди перед Крымским мостом сезонным явлением
Депутат Шеремет: очередь перед Крымским мостом является сезонным явлением