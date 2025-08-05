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В Госдуме предложили ввести надбавку за участие в тушении пожаров - РИА Новости, 05.08.2025
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04:51 05.08.2025 (обновлено: 05:01 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/gosduma-2033381234.html
В Госдуме предложили ввести надбавку за участие в тушении пожаров
В Госдуме предложили ввести надбавку за участие в тушении пожаров - РИА Новости, 05.08.2025
В Госдуме предложили ввести надбавку за участие в тушении пожаров
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение главе МЧС Александру Куренкову с РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T04:51:00+03:00
2025-08-05T05:01:00+03:00
общество
яна лантратова
госдума рф
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение главе МЧС Александру Куренкову с предложением внедрить прогрессивную шкалу начисления надбавки за участие в тушении пожаров, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю целесообразным рассмотрение возможности внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2013 года № 81 в части… внедрения прогрессивной шкалы начисления указанной надбавки, учитывающей как категорию сложности пожара, так и количество дней участия в тушении в пределах месяца", - сказано в письме. Лантратова уточнила, что прогрессивная шкала может иметь двухступенчатую стимулирующую систему: 2% надбавка к окладу за каждый день, проведенный на пожаре 1-3 категорий, 4% – 4 категория и выше. Политик считает, что отсутствие градации в размерах надбавки в зависимости от категории сложности пожара приводит к тому, что участие в тушении пожара 3-й категории и, например, 5-й категории, несмотря на очевидную разницу в рисках и затратах сил, компенсируется одинаково. Также депутат предложила отменить установленной предельный лимит в размере 20% должностного оклада по указанной надбавке. По ее словам, установленный предел в 20% должностного оклада не отражает фактический объем труда и степень риска, связанного с выполнением служебных задач в условиях повышенной и чрезвычайной опасности.
https://ria.ru/20250801/gosduma-2032749424.html
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общество, яна лантратова, госдума рф
Общество, Яна Лантратова, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести надбавку за участие в тушении пожаров

Депутат Лантратова предложила ввести надбавку за участие в тушении пожаров

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение главе МЧС Александру Куренкову с предложением внедрить прогрессивную шкалу начисления надбавки за участие в тушении пожаров, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю целесообразным рассмотрение возможности внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2013 года № 81 в части… внедрения прогрессивной шкалы начисления указанной надбавки, учитывающей как категорию сложности пожара, так и количество дней участия в тушении в пределах месяца", - сказано в письме.
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Лантратова уточнила, что прогрессивная шкала может иметь двухступенчатую стимулирующую систему: 2% надбавка к окладу за каждый день, проведенный на пожаре 1-3 категорий, 4% – 4 категория и выше. Политик считает, что отсутствие градации в размерах надбавки в зависимости от категории сложности пожара приводит к тому, что участие в тушении пожара 3-й категории и, например, 5-й категории, несмотря на очевидную разницу в рисках и затратах сил, компенсируется одинаково.
Также депутат предложила отменить установленной предельный лимит в размере 20% должностного оклада по указанной надбавке. По ее словам, установленный предел в 20% должностного оклада не отражает фактический объем труда и степень риска, связанного с выполнением служебных задач в условиях повышенной и чрезвычайной опасности.
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ОбществоЯна ЛантратоваГосдума РФ
 
 
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