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В Госдуму внесут проект о бесплатной реабилитации жителей Суджи - РИА Новости, 05.08.2025
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04:10 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/gosduma-2033379559.html
В Госдуму внесут проект о бесплатной реабилитации жителей Суджи
В Госдуму внесут проект о бесплатной реабилитации жителей Суджи - РИА Новости, 05.08.2025
В Госдуму внесут проект о бесплатной реабилитации жителей Суджи
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить бесплатную реабилитацию РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T04:10:00+03:00
2025-08-05T04:10:00+03:00
общество
россия
курская область
суджа
сергей миронов
владимир путин
валерий герасимов
госдума рф
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить бесплатную реабилитацию жителям Суджанского района Курской области, которые пострадали в результате агрессии украинских формирований, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат Госдумы Марина Ким. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. "Внести в статью 6.1. Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178ФЗ "О государственной социальной помощи"...изменение, дополнив ее пунктом 11 следующего содержания: граждане, проживающие на территории Российской Федерации, местом жительства или местом пребывания которых, в том числе по регистрационному учету, на период с 06 августа 2024 года по 13 марта 2025 года являлись муниципальные образования Муниципальный район "Суджанский район" Курской области, "город Суджа" Суджанского района Курской области", - сообщается в проекте федерального закона. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что законопроект предусматривает внесение изменений в статью 6.1. закона "О государственной социальной помощи", которая определяет перечень категорий граждан, имеющих право на социальную поддержку, включая санитарно-курортную реабилитацию и восстановительное лечение. Этот перечень, по его словам, предлагается дополнить жителями Суджи и Суджанского района, которые там проживали или были зарегистрированы в период с 06 августа 2024 года по 13 марта 2025 года. Законопроектом, по его словам, предлагается предоставить указанным лицам меры социальной поддержки ввиду вторжения на территорию РФ военных формирований, которые удерживали контроль над несколькими населенными пунктами Суджанского района Курской области. Авторы инициативы считают, что распространение на указанных лиц прав на получение государственной социальной помощи позволит восстановить психическое и физическое здоровье граждан, переживших военное вторжение. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250805/gosduma-2033374245.html
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общество, россия, курская область, суджа, сергей миронов, владимир путин, валерий герасимов, госдума рф, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Курская область, Суджа, Сергей Миронов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Госдуму внесут проект о бесплатной реабилитации жителей Суджи

Депутаты СРЗП внесут проект о бесплатной реабилитации жителей Суджи

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить бесплатную реабилитацию жителям Суджанского района Курской области, которые пострадали в результате агрессии украинских формирований, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат Госдумы Марина Ким. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник.
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"Внести в статью 6.1. Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178ФЗ "О государственной социальной помощи"...изменение, дополнив ее пунктом 11 следующего содержания: граждане, проживающие на территории Российской Федерации, местом жительства или местом пребывания которых, в том числе по регистрационному учету, на период с 06 августа 2024 года по 13 марта 2025 года являлись муниципальные образования Муниципальный район "Суджанский район" Курской области, "город Суджа" Суджанского района Курской области", - сообщается в проекте федерального закона.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что законопроект предусматривает внесение изменений в статью 6.1. закона "О государственной социальной помощи", которая определяет перечень категорий граждан, имеющих право на социальную поддержку, включая санитарно-курортную реабилитацию и восстановительное лечение. Этот перечень, по его словам, предлагается дополнить жителями Суджи и Суджанского района, которые там проживали или были зарегистрированы в период с 06 августа 2024 года по 13 марта 2025 года.
Законопроектом, по его словам, предлагается предоставить указанным лицам меры социальной поддержки ввиду вторжения на территорию РФ военных формирований, которые удерживали контроль над несколькими населенными пунктами Суджанского района Курской области.
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Авторы инициативы считают, что распространение на указанных лиц прав на получение государственной социальной помощи позволит восстановить психическое и физическое здоровье граждан, переживших военное вторжение.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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ОбществоРоссияКурская областьСуджаСергей МироновВладимир ПутинВалерий ГерасимовГосдума РФВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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