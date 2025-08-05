https://ria.ru/20250805/gosduma-2033376720.html

В Госдуме рассказали о запрете произвольно лишать премий работников

В Госдуме рассказали о запрете произвольно лишать премий работников - РИА Новости, 05.08.2025

В Госдуме рассказали о запрете произвольно лишать премий работников

С 1 сентября в России вступает в силу закон, который фактически ограничит возможности работодателей по лишению или уменьшению премий своих сотрудников, сделать... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T02:52:00+03:00

2025-08-05T02:52:00+03:00

2025-08-05T02:52:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. С 1 сентября в России вступает в силу закон, который фактически ограничит возможности работодателей по лишению или уменьшению премий своих сотрудников, сделать это произвольно будет нельзя, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "В рамках этой весенней сессии мы приняли закон, который будет действовать с 1 сентября 2025 года. Этот закон повысит прозрачность начисления премий и фактически ограничит возможности работодателей по лишению или уменьшению премий своих сотрудников. Дело в том, что прежняя редакция статьи 135 Трудового кодекса до принятия нового закона предполагала возможность произвольного установления правил исчисления премий. В результате в одних компаниях были разработаны определённые стандарты и критерии эффективности, по которым устанавливалось премирование, а в других организациях не было ни чётких регламентов, ни методов оценки качества труда, и выплата или невыплата премии была волевым решением руководителя", - сказал Говырин. По его словам, раньше работодатель мог уменьшать заработную плату работников, имеющих дисциплинарное взыскание, без привязки к периоду, когда соответствующее взыскание было наложено, или занижать премии специально, чтобы вынудить работника уволиться. "Теперь, во-первых, нельзя лишать премий и уменьшать премии произвольно. По новому закону работодатель вправе снизить работнику, имеющему дисциплинарное взыскание, размер только тех премиальных выплат, которые начисляются за период, в котором это взыскание было наложено. То есть, если дисциплинарные меры в отношении работника были приняты в сентябре, может быть снижена его сентябрьская премия; лишить его премий за октябрь или ноябрь по тому же основанию уже не получится", - отметил депутат. Парламентарий подчеркнул, что правило о привязке премий к периоду взыскания и ограничении снижения зарплаты до 20% действует только в том случае, если оно прямо предусмотрено в локальном нормативном акте работодателя, принятом с учётом мнения профсоюзной организации в порядке, установленном статьёй 372 Трудового кодекса РФ. "Системы премирования определяются в компаниях и организациях коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. В них определяются виды премий и их размеры, сроки, основания и условия выплаты премий работникам, в том числе с учётом качества, эффективности и продолжительности работы, наличия или отсутствия у работника дисциплинарного взыскания и других показателей", - добавил Говырин. Он уточнил, что в локальном нормативном акте, устанавливающем систему премирования, работодатель с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном статьёй 372 Трудового кодекса, вправе предусмотреть условие о том, что снижение размера премии работнику в связи с применением к нему дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка осуществляется только в отношении тех входящих в состав заработной платы работника премий, которые начисляются за период, в котором к работнику было применено соответствующее дисциплинарное взыскание. "При этом размер такого снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20 процентов. В локальном акте должны быть чётко прописаны виды премий, их размеры, сроки и условия выплат", - заключил депутат.

https://ria.ru/20250802/pensiya-2032942896.html

https://ria.ru/20250728/zarplaty-2031817380.html

https://ria.ru/20250726/gosduma-2031552238.html

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общество, россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия