https://ria.ru/20250805/gosduma-2033374245.html
В ГД призвали принять единые федеральные льготы для всех многодетных семей
В ГД призвали принять единые федеральные льготы для всех многодетных семей - РИА Новости, 05.08.2025
В ГД призвали принять единые федеральные льготы для всех многодетных семей
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направят в кабмин предложения о единых по всей России льготах для многодетных семей, которые не... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T01:50:00+03:00
2025-08-05T01:50:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направят в кабмин предложения о единых по всей России льготах для многодетных семей, которые не будут зависеть о места жительства и нуждаемости граждан, заявил РИА Новости лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и народному фронту к 1 ноября представить предложения по определению единого стандарта господдержки многодетных семей. "Нужны единые на всю страну меры поддержки, которые как раз предлагает наша фракция. Это бесплатные парковки и освобождение многодетных от транспортного налога, это скидка на оплату ЖКУ не менее 50%, это бесплатный проезд в транспорте, школьная форма, двухразовое питание в школах для детей. Причем, эти льготы должны получать абсолютно все многодетные семьи, никакие критерии нуждаемости здесь не нужны! С учетом поручения президента мы вновь направим наш законопроект в правительство", - сказал Миронов. Политик отметил, что "Справедливая Россия - За правду" призывает кабмин прекратить дискриминацию многодетных граждан России, для которых льготы в настоящее время устанавливают регионы. По его словам, некоторые регионы учитывают критерии нуждаемости, другие от них отказались, и в итоге набор льгот для многодетных зависит от места жительства, бюджетных возможностей субъектов РФ. "Какая разница, где живут люди? Они растят детей, выполняют важнейшую демографическую задачу, но оказываются в неравном положении. Это несправедливо", - считает Миронов. Лидер партии напомнил, что в 2021 году СРЗП впервые внесла программный законопроект о едином федеральном статусе и льготах для многодетных семей. "В конце 2023 года мы повторно вносили инициативу, и в итоге президент нас услышал - в январе 2024 года своим указом установив единый статус для многодетных. Но льготы остались на усмотрение регионов", - подытожил он.
https://ria.ru/20250723/mrot-2030740663.html
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общество, россия, сергей миронов, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Владимир Путин, Госдума РФ
В ГД призвали принять единые федеральные льготы для всех многодетных семей
СРЗП призвали принять единые федеральные льготы для всех многодетных семей
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направят в кабмин предложения о единых по всей России льготах для многодетных семей, которые не будут зависеть о места жительства и нуждаемости граждан, заявил РИА Новости лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.
Ранее президент России Владимир Путин
поручил правительству РФ и народному фронту к 1 ноября представить предложения по определению единого стандарта господдержки многодетных семей.
"Нужны единые на всю страну меры поддержки, которые как раз предлагает наша фракция. Это бесплатные парковки и освобождение многодетных от транспортного налога, это скидка на оплату ЖКУ не менее 50%, это бесплатный проезд в транспорте, школьная форма, двухразовое питание в школах для детей. Причем, эти льготы должны получать абсолютно все многодетные семьи, никакие критерии нуждаемости здесь не нужны! С учетом поручения президента мы вновь направим наш законопроект в правительство", - сказал Миронов
.
Политик отметил, что "Справедливая Россия - За правду" призывает кабмин прекратить дискриминацию многодетных граждан России, для которых льготы в настоящее время устанавливают регионы. По его словам, некоторые регионы учитывают критерии нуждаемости, другие от них отказались, и в итоге набор льгот для многодетных зависит от места жительства, бюджетных возможностей субъектов РФ. "Какая разница, где живут люди? Они растят детей, выполняют важнейшую демографическую задачу, но оказываются в неравном положении. Это несправедливо", - считает Миронов.
Лидер партии напомнил, что в 2021 году СРЗП впервые внесла программный законопроект о едином федеральном статусе и льготах для многодетных семей. "В конце 2023 года мы повторно вносили инициативу, и в итоге президент нас услышал - в январе 2024 года своим указом установив единый статус для многодетных. Но льготы остались на усмотрение регионов", - подытожил он.