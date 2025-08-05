https://ria.ru/20250805/gosduma-2033372443.html

В Госдуме предложили ежегодно выдавать детям оздоровительные сертификаты

В Госдуме предложили ежегодно выдавать детям оздоровительные сертификаты - РИА Новости, 05.08.2025

В Госдуме предложили ежегодно выдавать детям оздоровительные сертификаты

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ежегодно... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T01:09:00+03:00

2025-08-05T01:09:00+03:00

2025-08-05T01:09:00+03:00

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ежегодно выдавать детям оздоровительные сертификаты номиналом 20 тысяч рублей на отдых в летних лагерях и санаториях, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменение предлагается внести в статью 12 закона "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ". "Законопроектом предлагается внести дополнение, закрепляющее право каждого ребенка - гражданина Российской Федерации на получение ежегодного именного оздоровительного сертификата номиналом 20 000 рублей", - сказано в пояснительной записке. Авторы инициативы отмечают, что такой сертификат может быть направлен на оплату услуг по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях, сведения о которых внесены в госреестр курортного фонда РФ, или в организациях, включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Кроме того, сумму сертификата можно потратить на оплату проезда ребенка до указанных организаций и обратно. Кроме того, парламентарии предлагают наделить правительство РФ правом устанавливать порядок предоставления и использования сертификата. По их мнению, это позволит учесть региональные особенности, техническую реализацию, порядок взаимодействия с организациями, предоставляющими услуги по организации отдыха детей и их оздоровлению. Как пояснил в беседе с РИА Новости Слуцкий, летний отдых для детей по-прежнему остается недоступным. По его словам, из 28 миллионов детей этим летом отдохнут всего около 6 миллионов - и не потому, что дети не хотят, а потому, что стоимость "зашкаливает", а родители не могут себе этого позволить. "Вот некоторые цифры: путевка в лагеря на море в 2025 году выросла на 25-30%, это 80-130 тысяч рублей, не считая дороги. Отдохнуть в городском или загородном лагере будет стоить 20-40 тысяч рублей. А если в семье несколько детей и к тому же семья эта малообеспеченная - им что, показывать море своим чадам по телевизору и отпускать играть во двор? Власти должны осознать, что, если мы не обеспечим полноценный оздоровительный отдых подрастающему поколению, ни о какой нормальной демографии не может быть и речи. Поэтому ЛДПР предлагает хоть частично, но компенсировать расходы родителей на отправку детей в летние лагеря и санатории. Конечно, 20 тысяч рублей не покроют все затраты на детский отдых, но эти деньги станут ощутимым подспорьем для русских семей", - заключил он. По мнению авторов законопроекта, его принятие создаст универсальный адресный механизм поддержки каждой семьи, воспитывающей ребенка, вне зависимости от уровня дохода, территории проживания или социального статуса, что обеспечит равный доступ к услугам в сфере детского оздоровления, будет способствовать профилактике заболеваний, улучшению физического и психоэмоционального состояния несовершеннолетних, социализации и укреплению семейных связей.

https://ria.ru/20250804/gosduma-2033152539.html

https://ria.ru/20250801/proekt--2032800546.html

https://ria.ru/20250730/gosduma-2032251326.html

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общество, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр