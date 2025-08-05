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В Горловке при атаке беспилотника пострадала женщина - РИА Новости, 05.08.2025
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17:05 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/gorlovka-2033528817.html
В Горловке при атаке беспилотника пострадала женщина
В Горловке при атаке беспилотника пострадала женщина - РИА Новости, 05.08.2025
В Горловке при атаке беспилотника пострадала женщина
Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T17:05:00+03:00
2025-08-05T17:05:00+03:00
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов в поселке шахты имени Ю. А. Гагарина ранена мирная жительница Горловки", - написал мэр в Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 16.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на центр Горловки. Кроме того, украинские войска с начала суток пять раз атаковали Горловку при помощи дронов-камикадзе, а также выпустили четыре ракеты из РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
украина
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины
Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
В Горловке при атаке беспилотника пострадала женщина

При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадала женщина

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
«
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов в поселке шахты имени Ю. А. Гагарина ранена мирная жительница Горловки", - написал мэр в Telegram-канале.
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 16.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на центр Горловки. Кроме того, украинские войска с начала суток пять раз атаковали Горловку при помощи дронов-камикадзе, а также выпустили четыре ракеты из РСЗО.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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