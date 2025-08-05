https://ria.ru/20250805/gorlovka-2033528817.html

В Горловке при атаке беспилотника пострадала женщина

В Горловке при атаке беспилотника пострадала женщина - РИА Новости, 05.08.2025

В Горловке при атаке беспилотника пострадала женщина

Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T17:05:00+03:00

2025-08-05T17:05:00+03:00

2025-08-05T17:05:00+03:00

происшествия

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов в поселке шахты имени Ю. А. Гагарина ранена мирная жительница Горловки", - написал мэр в Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 16.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на центр Горловки. Кроме того, украинские войска с начала суток пять раз атаковали Горловку при помощи дронов-камикадзе, а также выпустили четыре ракеты из РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины