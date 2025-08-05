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Гуцул назвала приговор суда политической расправой по указке сверху

Гуцул назвала приговор суда политической расправой по указке сверху - РИА Новости, 05.08.2025

Гуцул назвала приговор суда политической расправой по указке сверху

Глава Гагаузии в составе Молдавии Евгения Гуцул назвала приговор в семь лет лишения свободы "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:48:00+03:00

2025-08-05T13:48:00+03:00

2025-08-05T19:50:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Глава Гагаузии в составе Молдавии Евгения Гуцул назвала приговор в семь лет лишения свободы "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Заявление Гуцул передано ее адвокатами и опубликовано в ее Telegram-канале. Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной партии "Шор" с немедленным исполнением приговора. "Суд сектора Буюканы приговорил меня — законно избранного Башкана Гагаузии — к семи годам заключения в колонии общего режима. Это решение не имеет ничего общего с правосудием. Это политическая расправа, запланированная и исполненная по указке сверху", - говорится в Telegram-канале Гуцул, в заявлении, опубликованном после вынесения приговора. По ее словам, приговор является "предупреждением всей оппозиции". "Сегодня за решеткой я, а завтра может оказаться каждый, кто посмеет критиковать власть. Это не приговор мне — это приговор всей демократической системе Молдавии", - подчеркнула глава Гагаузии. Она также обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. "В преддверии парламентских выборов они не стесняются в методах — фабрикация дел, давление на судей, политические приговоры. Всё это делается для одной цели — удержать власть любой ценой", - утверждает она.

https://ria.ru/20250805/gutsul-2033446185.html

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"Позор!": Евгению Гуцул вывозят из здания суда на автозаке под крики толпы "Позор!" Евгению Гуцул вывозят из здания суда на автозаке под крики толпы 2025-08-05T13:48 true PT0M20S

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