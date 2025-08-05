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В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на демографию страны - РИА Новости, 05.08.2025
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13:18 05.08.2025 (обновлено: 13:52 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/germanija-2033455624.html
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на демографию страны
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на демографию страны - РИА Новости, 05.08.2025
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на демографию страны
Снижение числа молодежи в Германии, продолжавшееся с 2005 года, в последние три года стабилизировалось из-за массового притока молодых людей с Украины, следует... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:18:00+03:00
2025-08-05T13:52:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Снижение числа молодежи в Германии, продолжавшееся с 2005 года, в последние три года стабилизировалось из-за массового притока молодых людей с Украины, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Согласно опубликованным данным, доля молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет в общей численности населения Германии с 2021 года остается на уровне 10%. Их число, которое постоянно снижалось с 2005 года, стабилизировалось в основном из-за иммиграции молодежи с Украины после 2022 года, говорится в сообщении ведомства. При этом на сегодня доля молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет без миграционного прошлого, то есть представителей коренного населения, составляет всего 8,6% в населении ФРГ. В то же время родившихся в Германии представителей молодежи с родителями-иммигрантами в обществе уже 20,7%. Наибольшая доля молодежи в общей численности населения пришлась на первую половину 1980-х годов. Тогда каждый шестой немец (16,7%) был в возрасте от 15 до 24 лет. С 24 февраля 2022 года на Украине ввели военное положение и начали всеобщую мобилизацию, в связи с чем был наложен запрет на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Мужчины призывного возраста на Украине стараются всеми способами уклониться от мобилизации, пытаясь выехать из страны по поддельным справкам или нелегально пересечь границу. Украинские СМИ практически ежедневно публикуют видеозаписи силовых действий сотрудников военкоматов и конфликтов жителей с ними в разных городах. В октябре прошлого года депутат Верховной рады Нина Южанина заявляла, что перед началом 2024-2025 учебного года с Украины уехали 300 тысяч школьников 10-11 классов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
https://ria.ru/20250805/rada-2033425957.html
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в мире, украина, германия, нина южанина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Германия, Нина Южанина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на демографию страны

Destatis: число молодежи в ФРГ стабилизировалось из-за притока с Украины

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота с улицы Унтер ден Линден в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота с улицы Унтер ден Линден в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота с улицы Унтер ден Линден в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Снижение числа молодежи в Германии, продолжавшееся с 2005 года, в последние три года стабилизировалось из-за массового притока молодых людей с Украины, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Согласно опубликованным данным, доля молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет в общей численности населения Германии с 2021 года остается на уровне 10%. Их число, которое постоянно снижалось с 2005 года, стабилизировалось в основном из-за иммиграции молодежи с Украины после 2022 года, говорится в сообщении ведомства.
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При этом на сегодня доля молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет без миграционного прошлого, то есть представителей коренного населения, составляет всего 8,6% в населении ФРГ.
В то же время родившихся в Германии представителей молодежи с родителями-иммигрантами в обществе уже 20,7%.
Наибольшая доля молодежи в общей численности населения пришлась на первую половину 1980-х годов. Тогда каждый шестой немец (16,7%) был в возрасте от 15 до 24 лет.
С 24 февраля 2022 года на Украине ввели военное положение и начали всеобщую мобилизацию, в связи с чем был наложен запрет на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Мужчины призывного возраста на Украине стараются всеми способами уклониться от мобилизации, пытаясь выехать из страны по поддельным справкам или нелегально пересечь границу. Украинские СМИ практически ежедневно публикуют видеозаписи силовых действий сотрудников военкоматов и конфликтов жителей с ними в разных городах.
В октябре прошлого года депутат Верховной рады Нина Южанина заявляла, что перед началом 2024-2025 учебного года с Украины уехали 300 тысяч школьников 10-11 классов.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
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