Рейтинг@Mail.ru
Комитет ГД рекомендовал разработать рейтинг компаний по молодежной политике - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/gd-2033571912.html
Комитет ГД рекомендовал разработать рейтинг компаний по молодежной политике
Комитет ГД рекомендовал разработать рейтинг компаний по молодежной политике - РИА Новости, 05.08.2025
Комитет ГД рекомендовал разработать рейтинг компаний по молодежной политике
Комитет Госдумы по молодежной политике рекомендовал Росмолодежи совместно с министерством труда РФ и Роструду проработать вопрос разработки Национального... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T21:18:00+03:00
2025-08-05T21:18:00+03:00
артем метелев (депутат)
headhunter
общество
госдума рф
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Комитет Госдумы по молодежной политике рекомендовал Росмолодежи совместно с министерством труда РФ и Роструду проработать вопрос разработки Национального рейтинга компаний по молодежной политике на основе Стандарта корпоративной молодежной политики, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Рекомендовать Федеральному агентству по делам молодежи совместно с министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службой по труду и занятости проработать вопросы... разработки Национального рейтинга компаний по молодежной политике на основе Стандарта корпоративной молодежной политики", - сказано в рекомендациях комитета, которые утверждены его главой Артёмом Метелевым. Также рекомендуется проработать вопрос формирования реестра лучших практик работы с молодежью на основе данных премии молодежных советов и Национального рейтинга компаний по молодежной политике. В том числе, в документе предлагается проработать тему участия "Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" и HeadHunter в организации нацрейтинга в качестве партнеров. Срок для принятия решения указан до 15 декабря.
https://ria.ru/20250702/putin-2026765179.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артем метелев (депутат), headhunter, общество, госдума рф, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Артем Метелев (депутат), HeadHunter, Общество, Госдума РФ, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Комитет ГД рекомендовал разработать рейтинг компаний по молодежной политике

ГД рекомендовала Росмолодежи разработать рейтинг компаний по молодежной политике

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Комитет Госдумы по молодежной политике рекомендовал Росмолодежи совместно с министерством труда РФ и Роструду проработать вопрос разработки Национального рейтинга компаний по молодежной политике на основе Стандарта корпоративной молодежной политики, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Рекомендовать Федеральному агентству по делам молодежи совместно с министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службой по труду и занятости проработать вопросы... разработки Национального рейтинга компаний по молодежной политике на основе Стандарта корпоративной молодежной политики", - сказано в рекомендациях комитета, которые утверждены его главой Артёмом Метелевым.
Также рекомендуется проработать вопрос формирования реестра лучших практик работы с молодежью на основе данных премии молодежных советов и Национального рейтинга компаний по молодежной политике.
В том числе, в документе предлагается проработать тему участия "Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" и HeadHunter в организации нацрейтинга в качестве партнеров.
Срок для принятия решения указан до 15 декабря.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Путин отметил стремления и усилия участников форума "Росмолодежь"
2 июля, 15:56
 
Артем Метелев (депутат)HeadHunterОбществоГосдума РФФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала