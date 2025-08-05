https://ria.ru/20250805/gd-2033571912.html

Комитет ГД рекомендовал разработать рейтинг компаний по молодежной политике

Комитет ГД рекомендовал разработать рейтинг компаний по молодежной политике - РИА Новости, 05.08.2025

Комитет ГД рекомендовал разработать рейтинг компаний по молодежной политике

Комитет Госдумы по молодежной политике рекомендовал Росмолодежи совместно с министерством труда РФ и Роструду проработать вопрос разработки Национального... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T21:18:00+03:00

2025-08-05T21:18:00+03:00

2025-08-05T21:18:00+03:00

артем метелев (депутат)

headhunter

общество

госдума рф

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Комитет Госдумы по молодежной политике рекомендовал Росмолодежи совместно с министерством труда РФ и Роструду проработать вопрос разработки Национального рейтинга компаний по молодежной политике на основе Стандарта корпоративной молодежной политики, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Рекомендовать Федеральному агентству по делам молодежи совместно с министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службой по труду и занятости проработать вопросы... разработки Национального рейтинга компаний по молодежной политике на основе Стандарта корпоративной молодежной политики", - сказано в рекомендациях комитета, которые утверждены его главой Артёмом Метелевым. Также рекомендуется проработать вопрос формирования реестра лучших практик работы с молодежью на основе данных премии молодежных советов и Национального рейтинга компаний по молодежной политике. В том числе, в документе предлагается проработать тему участия "Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" и HeadHunter в организации нацрейтинга в качестве партнеров. Срок для принятия решения указан до 15 декабря.

https://ria.ru/20250702/putin-2026765179.html

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артем метелев (депутат), headhunter, общество, госдума рф, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)