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Комитет ГД рекомендовал разработать рейтинг компаний по молодежной политике
Комитет ГД рекомендовал разработать рейтинг компаний по молодежной политике - РИА Новости, 05.08.2025
Комитет ГД рекомендовал разработать рейтинг компаний по молодежной политике
Комитет Госдумы по молодежной политике рекомендовал Росмолодежи совместно с министерством труда РФ и Роструду проработать вопрос разработки Национального... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T21:18:00+03:00
2025-08-05T21:18:00+03:00
2025-08-05T21:18:00+03:00
артем метелев (депутат)
headhunter
общество
госдума рф
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Комитет Госдумы по молодежной политике рекомендовал Росмолодежи совместно с министерством труда РФ и Роструду проработать вопрос разработки Национального рейтинга компаний по молодежной политике на основе Стандарта корпоративной молодежной политики, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Рекомендовать Федеральному агентству по делам молодежи совместно с министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службой по труду и занятости проработать вопросы... разработки Национального рейтинга компаний по молодежной политике на основе Стандарта корпоративной молодежной политики", - сказано в рекомендациях комитета, которые утверждены его главой Артёмом Метелевым. Также рекомендуется проработать вопрос формирования реестра лучших практик работы с молодежью на основе данных премии молодежных советов и Национального рейтинга компаний по молодежной политике. В том числе, в документе предлагается проработать тему участия "Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" и HeadHunter в организации нацрейтинга в качестве партнеров. Срок для принятия решения указан до 15 декабря.
https://ria.ru/20250702/putin-2026765179.html
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артем метелев (депутат), headhunter, общество, госдума рф, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Артем Метелев (депутат), HeadHunter, Общество, Госдума РФ, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Комитет ГД рекомендовал разработать рейтинг компаний по молодежной политике
ГД рекомендовала Росмолодежи разработать рейтинг компаний по молодежной политике