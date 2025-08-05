https://ria.ru/20250805/gaza-2033462922.html

Число погибших в Газе с 2023 года превысило 61 тысячу

Число погибших в Газе с 2023 года превысило 61 тысячу - РИА Новости, 05.08.2025

Число погибших в Газе с 2023 года превысило 61 тысячу

Число погибших в секторе Газа из-за действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 61 тысячу, пострадали более 150 тысяч человек, сообщило... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:43:00+03:00

2025-08-05T13:43:00+03:00

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КАИР, 5 авг - РИА Новости. Число погибших в секторе Газа из-за действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 61 тысячу, пострадали более 150 тысяч человек, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава. В начале прошлой недели министерство заявляло, что число погибших превысило 60 тысяч. Согласно заявлению министерства, за последние 24 часа в больницы сектора поступили 87 погибших и 644 пострадавших. "Число жертв израильской агрессии с 7 октября 2023 года выросло до 61 020, пострадали 150 671 человек", - говорится в заявлении минздрава Газы. По данным министерства, с 18 марта, когда Израиль возобновил ежедневные обстрелы, в секторе погибли более 9,5 тысячи человек, пострадали более 38,6 тысячи. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, также перекинулись на Ливан и Йемен. В конце июля США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия.

https://ria.ru/20250804/gaza-2033150810.html

https://ria.ru/20250804/izrail-2033310662.html

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