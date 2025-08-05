Рейтинг@Mail.ru
Число погибших в Газе с 2023 года превысило 61 тысячу - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/gaza-2033462922.html
Число погибших в Газе с 2023 года превысило 61 тысячу
Число погибших в Газе с 2023 года превысило 61 тысячу - РИА Новости, 05.08.2025
Число погибших в Газе с 2023 года превысило 61 тысячу
Число погибших в секторе Газа из-за действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 61 тысячу, пострадали более 150 тысяч человек, сообщило... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:43:00+03:00
2025-08-05T13:43:00+03:00
в мире
израиль
сша
ливан
стив уиткофф
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033024592_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8c00da11c12c6942cf50d757b1acb68.jpg
КАИР, 5 авг - РИА Новости. Число погибших в секторе Газа из-за действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 61 тысячу, пострадали более 150 тысяч человек, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава. В начале прошлой недели министерство заявляло, что число погибших превысило 60 тысяч. Согласно заявлению министерства, за последние 24 часа в больницы сектора поступили 87 погибших и 644 пострадавших. "Число жертв израильской агрессии с 7 октября 2023 года выросло до 61 020, пострадали 150 671 человек", - говорится в заявлении минздрава Газы. По данным министерства, с 18 марта, когда Израиль возобновил ежедневные обстрелы, в секторе погибли более 9,5 тысячи человек, пострадали более 38,6 тысячи. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, также перекинулись на Ливан и Йемен. В конце июля США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия.
https://ria.ru/20250804/gaza-2033150810.html
https://ria.ru/20250804/izrail-2033310662.html
израиль
сша
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033024592_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_8edc4bb4fa31dc6f3ab829d74752db64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, ливан, стив уиткофф, хамас
В мире, Израиль, США, Ливан, Стив Уиткофф, ХАМАС
Число погибших в Газе с 2023 года превысило 61 тысячу

Число погибших в Газе из-за действий Израиля с 7 октября 2023 г превысило 61 тыс

© AP Photo / Mariam DaggaСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Mariam Dagga
Сектор Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 5 авг - РИА Новости. Число погибших в секторе Газа из-за действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 61 тысячу, пострадали более 150 тысяч человек, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава.
В начале прошлой недели министерство заявляло, что число погибших превысило 60 тысяч.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Нетаньяху хочет расширить операции в секторе Газа, заявил журналист
4 августа, 00:18
Согласно заявлению министерства, за последние 24 часа в больницы сектора поступили 87 погибших и 644 пострадавших.
"Число жертв израильской агрессии с 7 октября 2023 года выросло до 61 020, пострадали 150 671 человек", - говорится в заявлении минздрава Газы.
По данным министерства, с 18 марта, когда Израиль возобновил ежедневные обстрелы, в секторе погибли более 9,5 тысячи человек, пострадали более 38,6 тысячи.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, также перекинулись на Ливан и Йемен.
В конце июля США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия.
Палестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи в Рафахе - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Разрешенная Израилем гумпомощь почти не покрывает потребностей Газы
4 августа, 17:10
 
В миреИзраильСШАЛиванСтив УиткоффХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала