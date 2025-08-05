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Во Франции назвали заявление Трампа о подлодках игрой на публику - РИА Новости, 05.08.2025
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18:18 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/frantsija-2033545450.html
Во Франции назвали заявление Трампа о подлодках игрой на публику
Во Франции назвали заявление Трампа о подлодках игрой на публику - РИА Новости, 05.08.2025
Во Франции назвали заявление Трампа о подлодках игрой на публику
Заявление президента США Дональда Трампа о перемещении атомных подводных лодок является жестом на публику, не меняющим реального соотношения сил, считает... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T18:18:00+03:00
2025-08-05T18:18:00+03:00
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ПАРИЖ, 5 авг – РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о перемещении атомных подводных лодок является жестом на публику, не меняющим реального соотношения сил, считает французский генерал и главный редактор журнала Revue Défense Nationale Жером Пеллистранди. "Это скорее жест на публику. Американские атомные подлодки и так уже постоянно находятся в море. Это основа ядерного сдерживания… Так что Трамп их не "отправил", они уже были на задании", - заявил он в интервью изданию Dépêche du Midi. Таким образом, по словам Пеллистранди, заявление американского президента особо ничего не меняет. Однако, как отметил генерал, новым в этой ситуации является то, что США впервые с 2022 года столь прямо говорят о своих возможностях ядерного сдерживания. "Это показывает готовность ужесточить тон в отношении Москвы, но опять же без реальных изменений соотношения сил. Дональд Трамп создает шум, но этого будет недостаточно, чтобы достигнуть прогресса по существу", - считает генерал. В прошлую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Позднее американский лидер сказал, что теперь эти подлодки стали "ближе к России". Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления американского лидера, отметил, что "очевидно, что подлодки США и так находятся на боевом дежурстве, это постоянный процесс".
https://ria.ru/20250804/peskov-2033229217.html
https://ria.ru/20250804/tramp-2033181342.html
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в мире, сша, россия, москва, дональд трамп, дмитрий медведев, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков
Во Франции назвали заявление Трампа о подлодках игрой на публику

Генерал Пеллистранди назвал заявление Трампа о подлодках жестом на публику

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 авг – РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о перемещении атомных подводных лодок является жестом на публику, не меняющим реального соотношения сил, считает французский генерал и главный редактор журнала Revue Défense Nationale Жером Пеллистранди.
"Это скорее жест на публику. Американские атомные подлодки и так уже постоянно находятся в море. Это основа ядерного сдерживания… Так что Трамп их не "отправил", они уже были на задании", - заявил он в интервью изданию Dépêche du Midi.
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Таким образом, по словам Пеллистранди, заявление американского президента особо ничего не меняет. Однако, как отметил генерал, новым в этой ситуации является то, что США впервые с 2022 года столь прямо говорят о своих возможностях ядерного сдерживания.
"Это показывает готовность ужесточить тон в отношении Москвы, но опять же без реальных изменений соотношения сил. Дональд Трамп создает шум, но этого будет недостаточно, чтобы достигнуть прогресса по существу", - считает генерал.
В прошлую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Позднее американский лидер сказал, что теперь эти подлодки стали "ближе к России".
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления американского лидера, отметил, что "очевидно, что подлодки США и так находятся на боевом дежурстве, это постоянный процесс".
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