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Телохранители дадут показания по делу о покушении на премьера Словакии

Телохранители дадут показания по делу о покушении на премьера Словакии - РИА Новости, 05.08.2025

Телохранители дадут показания по делу о покушении на премьера Словакии

Суд во вторник заслушает показания сотрудников охраны премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которые присутствовали в момент покушения на главу словацкого... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T11:58:00+03:00

2025-08-05T11:58:00+03:00

2025-08-05T11:58:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 5 авг - РИА Новости. Суд во вторник заслушает показания сотрудников охраны премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которые присутствовали в момент покушения на главу словацкого премьера в мае 2024 года, сообщило издание Denník N. "Юрая Цинтулу уже привезли в суд. Совершивший нападение на премьера молчал, лишь мельком взглянул на журналистов. На третьем заседании должны давать показания первые свидетели - телохранители, которые присутствовали при попытке покушения на Роберта Фицо", - говорится в сообщении издания. Судебный процесс по делу о совершенном в мае 2024 года покушении на премьера Словакии начался 8 июля в Специализированном уголовном суде города Банска-Быстрица. Единственным подсудимым по делу проходит 72-летний Цинтула, который стрелял в словацкого премьера, как утверждает следствие, по политическим мотивам. Последний раз суд собирался 9 июля, после чего был объявлен перерыв до 5 августа. В июле судом уже была заслушана запись показаний премьер-министра Словакии, которые он дал летом 2024 года. Фицо тогда рассказал, что не терял сознание до момента начала операции в больнице, куда он был доставлен с огнестрельными ранениями. Премьер Словакии в заседаниях суда участие не принимает, он неоднократно заявлял, что не будет следить за процессом. Цинтула отказался давать в суде новые показания, те, что он давал во время следствия также уже были зачитаны прокурором. Обвиняемый настаивает на том, что убивать премьера Словакии не хотел, но планировал нанести Фицо такие травмы, чтобы политик уже не смог продолжать свою работу. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался пенсионер Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года. МВД Словакии информировало, что 72-летний Цинтула руководствовался политическими мотивами, он был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Адвокат и советник премьер-министра Словакии Давид Линдтнер говорил, что стрелявший в Фицо хотел своими действиями спровоцировать падение действующего правительства и досрочные выборы, поэтому квалификация преступления была изменена с покушения на убийство на террористический акт. Цинтула, которому может грозить пожизненный срок заключения, был основателем литературного клуба, автором нескольких книг, за несколько недель до покушения на Фицо он также участвовал в антиправительственном митинге рядом с местом заседания кабмина. Словацкие СМИ сообщали, что Цинтула регулярно принимал участие в протестах против кабмина Фицо и не скрывал своего недовольства действующим правительством.

https://ria.ru/20250727/rossiya-2031807017.html

https://ria.ru/20250804/ukraina-2033351667.html

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в мире, украина, роберт фицо, словакия, нато