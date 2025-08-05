https://ria.ru/20250805/finlyandiya-2033539403.html

Финляндия за 2025 год выдворила 90 россиян, пишут СМИ

Финляндия за 2025 год выдворила 90 россиян, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2025

Финляндия за 2025 год выдворила 90 россиян, пишут СМИ

Финляндия в первом полугодии 2025 года выдворила из страны более 1,3 тысячи человек, в том числе 90 россиян, из которых 16 человек покинули страну под конвоем,... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T17:53:00+03:00

2025-08-05T17:53:00+03:00

2025-08-05T17:53:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Финляндия в первом полугодии 2025 года выдворила из страны более 1,3 тысячи человек, в том числе 90 россиян, из которых 16 человек покинули страну под конвоем, сообщает во вторник газета Iltalehti со ссылкой на данные полиции. "За прошедшие январь-июнь этого года полиция выдворила из Финляндии 1374 человека. Из них 271 человек выехали под конвоем полиции", - говорится в сообщении. Согласно данным, приведенным изданием в таблице, финские правоохранители выдворили 90 россиян, из которых 16 человек покинули страну под конвоем. Россия стала страной назначения депортации для 62 человек. Самую большую группу депортированных составили эстонцы - 298 человек. На втором и третьем месте граждане Румынии и Турции - 91 и 89 человек соответственно. Как уточняет издание, основной причиной депортации для граждан ЕС, как правило, становится нарушение общественного порядка или совершение преступлений. В случае с гражданами третьих стран наиболее распространенная причина депортации - отсутствие вида на жительство. Депортация под конвоем происходит в тех случаях, когда иностранец не желает покидать страну, его документы не в порядке, а также в случае совершения им тяжких преступлений или преступлений против жизни и здоровья, уточняет Iltalehti.

https://ria.ru/20250405/gerb-2009540629.html

https://ria.ru/20250801/litva-2032887661.html

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в мире, финляндия, россия, румыния, евросоюз