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В Финляндии 200 участников автопробега призвали открыть границу с Россией - РИА Новости, 05.08.2025
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23:40 05.08.2025 (обновлено: 23:47 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/finljandija-2033584739.html
В Финляндии 200 участников автопробега призвали открыть границу с Россией
В Финляндии 200 участников автопробега призвали открыть границу с Россией - РИА Новости, 05.08.2025
В Финляндии 200 участников автопробега призвали открыть границу с Россией
Более 200 человек и 90 автомобилей участвовало в автопробеге в Финляндии в поддержку открытия границы с Россией, сообщил один из организаторов мероприятия -... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T23:40:00+03:00
2025-08-05T23:47:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 200 человек и 90 автомобилей участвовало в автопробеге в Финляндии в поддержку открытия границы с Россией, сообщил один из организаторов мероприятия - депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин. Автопробег в поддержку открытия границы с Россией прошел в Финляндии в субботу. &quot;В минувшую субботу мы собрались большой и шумной колонной, чтобы ясно и решительно высказаться за открытие восточной границы... У каждого участника была своя причина присоединиться к автопробегу: семейные связи, друзья, ухудшение экономической ситуации в Восточной Финляндии или просто солидарность. В акции приняли участие около 90 автомобилей и более 200 человек - больше, чем во многих других мероприятиях в Лаппеенранте!&quot; - написал он на странице в Facebook*.Девяткин добавил, что закрытие границы нарушает права человека, и напомнил, что сейчас этот вопрос рассматривается в Европейском суде по правам человека. Девять граждан Финляндии российского происхождения обратились в ЕСПЧ в июне 2024 года с жалобой на закрытие границы с Россией после того, как Верховный административный суд Финляндии не стал рассматривать их апелляцию на решение финских властей. В марте этого года ЕСПЧ коммуницировал иск и дал властям Финляндии 16 недель, в течение которых они должны отчитаться по поводу решения закрыть границу. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250731/otnosheniya-2032586102.html
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в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, мария захарова, европейский суд по правам человека (еспч), facebook
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Facebook
В Финляндии 200 участников автопробега призвали открыть границу с Россией

В Финляндии в автопробеге за открытие границы с РФ участвовали более 200 человек

© AP Photo / Sergei GritsЗакрытый погранпереход Нуйямаа на границе Финляндии и России
Закрытый погранпереход Нуйямаа на границе Финляндии и России - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Закрытый погранпереход Нуйямаа на границе Финляндии и России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 200 человек и 90 автомобилей участвовало в автопробеге в Финляндии в поддержку открытия границы с Россией, сообщил один из организаторов мероприятия - депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин.
Автопробег в поддержку открытия границы с Россией прошел в Финляндии в субботу.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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"В минувшую субботу мы собрались большой и шумной колонной, чтобы ясно и решительно высказаться за открытие восточной границы... У каждого участника была своя причина присоединиться к автопробегу: семейные связи, друзья, ухудшение экономической ситуации в Восточной Финляндии или просто солидарность. В акции приняли участие около 90 автомобилей и более 200 человек - больше, чем во многих других мероприятиях в Лаппеенранте!" - написал он на странице в Facebook*.

Девяткин добавил, что закрытие границы нарушает права человека, и напомнил, что сейчас этот вопрос рассматривается в Европейском суде по правам человека.
Девять граждан Финляндии российского происхождения обратились в ЕСПЧ в июне 2024 года с жалобой на закрытие границы с Россией после того, как Верховный административный суд Финляндии не стал рассматривать их апелляцию на решение финских властей. В марте этого года ЕСПЧ коммуницировал иск и дал властям Финляндии 16 недель, в течение которых они должны отчитаться по поводу решения закрыть границу.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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