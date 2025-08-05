https://ria.ru/20250805/finljandija-2033584739.html

В Финляндии 200 участников автопробега призвали открыть границу с Россией

В Финляндии 200 участников автопробега призвали открыть границу с Россией - РИА Новости, 05.08.2025

В Финляндии 200 участников автопробега призвали открыть границу с Россией

Более 200 человек и 90 автомобилей участвовало в автопробеге в Финляндии в поддержку открытия границы с Россией, сообщил один из организаторов мероприятия -... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T23:40:00+03:00

2025-08-05T23:40:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 200 человек и 90 автомобилей участвовало в автопробеге в Финляндии в поддержку открытия границы с Россией, сообщил один из организаторов мероприятия - депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин. Автопробег в поддержку открытия границы с Россией прошел в Финляндии в субботу. "В минувшую субботу мы собрались большой и шумной колонной, чтобы ясно и решительно высказаться за открытие восточной границы... У каждого участника была своя причина присоединиться к автопробегу: семейные связи, друзья, ухудшение экономической ситуации в Восточной Финляндии или просто солидарность. В акции приняли участие около 90 автомобилей и более 200 человек - больше, чем во многих других мероприятиях в Лаппеенранте!" - написал он на странице в Facebook*.Девяткин добавил, что закрытие границы нарушает права человека, и напомнил, что сейчас этот вопрос рассматривается в Европейском суде по правам человека. Девять граждан Финляндии российского происхождения обратились в ЕСПЧ в июне 2024 года с жалобой на закрытие границы с Россией после того, как Верховный административный суд Финляндии не стал рассматривать их апелляцию на решение финских властей. В марте этого года ЕСПЧ коммуницировал иск и дал властям Финляндии 16 недель, в течение которых они должны отчитаться по поводу решения закрыть границу. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250731/otnosheniya-2032586102.html

https://ria.ru/20250805/finlyandiya-2033539403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, мария захарова, европейский суд по правам человека (еспч), facebook