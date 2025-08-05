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В Париже задержали мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня

В Париже задержали мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня - РИА Новости, 05.08.2025

В Париже задержали мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня

Французские правоохранители задержали в Париже мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня у Триумфальной арки, его будут судить, заявил во вторник глава МВД РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T23:23:00+03:00

2025-08-05T23:23:00+03:00

2025-08-05T23:23:00+03:00

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ПАРИЖ, 5 авг – РИА Новости. Французские правоохранители задержали в Париже мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня у Триумфальной арки, его будут судить, заявил во вторник глава МВД Франции Брюно Ретайо. "Мужчина, который осквернил Могилу Неизвестного Солдата, прикурив сигарету от памятного огня, был задержан в Париже за осквернение места захоронения, могилы, урны или памятника, воздвигнутого в память о погибших. Его взяли под стражу, и он признал вину… Он предстанет перед правосудием", - написал министр на своей странице в соцсети X. Глава МВД осудил действия преступника и заявил, что такой поступок оскорбляет память павших за Францию. Министр-делегат по делам ветеранов при минобороны Франции Патрисия Мираллес поблагодарила полицейских за быструю поимку злоумышленника. Ранее она сообщила, что обратилась в прокуратуру с требованием установить личность мужчины и привлечь его к ответственности.

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в мире, франция, париж