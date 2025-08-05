В Париже задержали мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня
В Париже задержали мужчину, прикурившего от Вечного огня у Триумфальной арки
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкНочной вид на Триумфальную арку, Елисейские поля и бизнес-квартал La Défense в Париже
Ночной вид на Триумфальную арку, Елисейские поля и бизнес-квартал La Défense в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 авг – РИА Новости. Французские правоохранители задержали в Париже мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня у Триумфальной арки, его будут судить, заявил во вторник глава МВД Франции Брюно Ретайо.
"Мужчина, который осквернил Могилу Неизвестного Солдата, прикурив сигарету от памятного огня, был задержан в Париже за осквернение места захоронения, могилы, урны или памятника, воздвигнутого в память о погибших. Его взяли под стражу, и он признал вину… Он предстанет перед правосудием", - написал министр на своей странице в соцсети X.
Глава МВД осудил действия преступника и заявил, что такой поступок оскорбляет память павших за Францию.
Министр-делегат по делам ветеранов при минобороны Франции Патрисия Мираллес поблагодарила полицейских за быструю поимку злоумышленника. Ранее она сообщила, что обратилась в прокуратуру с требованием установить личность мужчины и привлечь его к ответственности.
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