https://ria.ru/20250805/es-2033486933.html

Сийярто разместил фотографии вместе с президентом БиГ из Будапешта

Сийярто разместил фотографии вместе с президентом БиГ из Будапешта - РИА Новости, 05.08.2025

Сийярто разместил фотографии вместе с президентом БиГ из Будапешта

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто разместил фотографии президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ)... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T15:09:00+03:00

2025-08-05T15:09:00+03:00

2025-08-05T15:09:00+03:00

в мире

венгрия

будапешт

босния и герцеговина

милорад додик

петер сийярто

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интерпол

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БУДАПЕШТ, 5 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто разместил фотографии президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика, приговор которому ранее оставил в силе апелляционный суд, из Будапешта, где тот проводит встречу с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. В пятницу апелляционная палата суда БиГ оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. Орбан заявил, что Венгрия не признает приговор. "Интерес национальной безопасности Венгрии - это стабильность на Западных Балканах, все противоречащие этому внешние вмешательства вредны и опасны. Решения народа Западных Балкан должны соблюдаться, если ставить их под сомнение, это будет угрожать стабильности и миру в регионе", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Глава венгерского МИД также разместил фотографии Додика, Орбана и свои из монастыря Кармелиток в Будапеште, где проходят заседания венгерского правительства. Сийярто ранее назвал "политической охотой на ведьм" решение апелляционной палаты суда Боснии и Герцеговины (БиГ) оставить в силе приговор Додику. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250804/vengriya-2033362265.html

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