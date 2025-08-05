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Сийярто разместил фотографии вместе с президентом БиГ из Будапешта - РИА Новости, 05.08.2025
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15:09 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/es-2033486933.html
Сийярто разместил фотографии вместе с президентом БиГ из Будапешта
Сийярто разместил фотографии вместе с президентом БиГ из Будапешта - РИА Новости, 05.08.2025
Сийярто разместил фотографии вместе с президентом БиГ из Будапешта
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто разместил фотографии президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ)... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T15:09:00+03:00
2025-08-05T15:09:00+03:00
в мире
венгрия
будапешт
босния и герцеговина
милорад додик
петер сийярто
виктор орбан
интерпол
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БУДАПЕШТ, 5 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто разместил фотографии президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика, приговор которому ранее оставил в силе апелляционный суд, из Будапешта, где тот проводит встречу с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. В пятницу апелляционная палата суда БиГ оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. Орбан заявил, что Венгрия не признает приговор. "Интерес национальной безопасности Венгрии - это стабильность на Западных Балканах, все противоречащие этому внешние вмешательства вредны и опасны. Решения народа Западных Балкан должны соблюдаться, если ставить их под сомнение, это будет угрожать стабильности и миру в регионе", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Глава венгерского МИД также разместил фотографии Додика, Орбана и свои из монастыря Кармелиток в Будапеште, где проходят заседания венгерского правительства. Сийярто ранее назвал "политической охотой на ведьм" решение апелляционной палаты суда Боснии и Герцеговины (БиГ) оставить в силе приговор Додику. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250804/vengriya-2033362265.html
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в мире, венгрия, будапешт, босния и герцеговина, милорад додик, петер сийярто, виктор орбан, интерпол, оон
В мире, Венгрия, Будапешт, Босния и Герцеговина, Милорад Додик, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Интерпол, ООН
Сийярто разместил фотографии вместе с президентом БиГ из Будапешта

Сийярто разместил фотографии вместе с президентом БиГ и Орбаном из Будапешта

Фотография президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика, опубликованная в соцсети министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто
Фотография президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика, опубликованная в соцсети министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Фотография президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика, опубликованная в соцсети министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто
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БУДАПЕШТ, 5 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто разместил фотографии президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика, приговор которому ранее оставил в силе апелляционный суд, из Будапешта, где тот проводит встречу с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.
В пятницу апелляционная палата суда БиГ оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. Орбан заявил, что Венгрия не признает приговор.
"Интерес национальной безопасности Венгрии - это стабильность на Западных Балканах, все противоречащие этому внешние вмешательства вредны и опасны. Решения народа Западных Балкан должны соблюдаться, если ставить их под сомнение, это будет угрожать стабильности и миру в регионе", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Глава венгерского МИД также разместил фотографии Додика, Орбана и свои из монастыря Кармелиток в Будапеште, где проходят заседания венгерского правительства.
Сийярто ранее назвал "политической охотой на ведьм" решение апелляционной палаты суда Боснии и Герцеговины (БиГ) оставить в силе приговор Додику.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.
Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича.
Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреВенгрияБудапештБосния и ГерцеговинаМилорад ДодикПетер СийяртоВиктор ОрбанИнтерполООН
 
 
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