https://ria.ru/20250805/es-2033397883.html
ЕС собирается ввести санкции против Китая, пишет Politico
ЕС собирается ввести санкции против Китая, пишет Politico - РИА Новости, 05.08.2025
ЕС собирается ввести санкции против Китая, пишет Politico
ЕС собирается ввести санкции против Китая за якобы поддержку конфликта на Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на европейского дипломата. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T09:27:00+03:00
2025-08-05T09:27:00+03:00
2025-08-05T09:27:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ЕС собирается ввести санкции против Китая за якобы поддержку конфликта на Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на европейского дипломата. "Брюссель готовится ввести санкции против Китая за его участие в поддержке конфликта на Украине", - говорится в публикации. Дипломат ЕС сообщил изданию, что после августа Брюссель будет добиваться введения санкций. Ранее министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу серьезное представление за решение ЕС включить меры против китайских финансовых учреждений в очередной пакет антироссийских санкций.
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033393828.html
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в мире, китай, украина, брюссель, марош шефчович, евросоюз
В мире, Китай, Украина, Брюссель, Марош Шефчович, Евросоюз
ЕС собирается ввести санкции против Китая, пишет Politico
Politico: ЕС хочет ввести санкции против Китая за поддержку конфликта на Украине