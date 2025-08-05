https://ria.ru/20250805/es-2033397883.html

ЕС собирается ввести санкции против Китая, пишет Politico

ЕС собирается ввести санкции против Китая, пишет Politico - РИА Новости, 05.08.2025

ЕС собирается ввести санкции против Китая, пишет Politico

ЕС собирается ввести санкции против Китая за якобы поддержку конфликта на Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на европейского дипломата. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T09:27:00+03:00

2025-08-05T09:27:00+03:00

2025-08-05T09:27:00+03:00

в мире

китай

украина

брюссель

марош шефчович

евросоюз

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ЕС собирается ввести санкции против Китая за якобы поддержку конфликта на Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на европейского дипломата. "Брюссель готовится ввести санкции против Китая за его участие в поддержке конфликта на Украине", - говорится в публикации. Дипломат ЕС сообщил изданию, что после августа Брюссель будет добиваться введения санкций. Ранее министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу серьезное представление за решение ЕС включить меры против китайских финансовых учреждений в очередной пакет антироссийских санкций.

https://ria.ru/20250805/ukraina-2033393828.html

китай

украина

брюссель

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в мире, китай, украина, брюссель, марош шефчович, евросоюз