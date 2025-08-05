В Ереване передали в суд дело архиепископа Аджапахяна
Дело архиепископа Аджапахяна передали в ереванский суд
© SputnikМикаэл Аджапахян
© Sputnik
Микаэл Аджапахян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 5 авг – РИА Новости. Уголовное дело архиепископа Микаэла Аджапахяна, которого Следственный комитет Армении обвиняет в призывах к захвату власти, передано в ереванский суд первой инстанции, сообщает портал судебной информации datalex.am.
"Дело (в отношении архиепископа Аджапахяна - ред.) 4 августа поступило в ереванский уголовный суд и было передано судье Армине Меликсетян", - говорится в сообщении.
Дата первого заседания суда пока не определена.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
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