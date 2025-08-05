https://ria.ru/20250805/eksport-2033540385.html

В КНР сообщили о росте машиностроения вопреки тарифной войне с США

В КНР сообщили о росте машиностроения вопреки тарифной войне с США - РИА Новости, 05.08.2025

В КНР сообщили о росте машиностроения вопреки тарифной войне с США

Общий объем экспорта и импорта товаров машиностроительной отрасли, одного из драйверов экономического роста Китая, в первом полугодии вырос на 7,1%, до 597,6... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T17:59:00+03:00

2025-08-05T17:59:00+03:00

2025-08-05T18:08:00+03:00

экономика

китай

сша

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Общий объем экспорта и импорта товаров машиностроительной отрасли, одного из драйверов экономического роста Китая, в первом полугодии вырос на 7,1%, до 597,6 миллиарда долларов, говорится в отчете Федерации машиностроения Китая (China Machinery Industry Federation, CMIF). На индустрию машиностроения приходится значительную часть всей промышленности Китая (примерно 20-30%) и наиболее крупный индустриальный сектор экономики. Несмотря на жесткую тарифную политику США, товарооборот данной отрасли Китая продолжает расти. Общий объем внешней торговли товарами машиностроения вырос с 557,9 миллиарда долларов в первой половине прошлого года до 597,6 миллиарда в первой половине этого года, увеличившись на 7,1%. При этом экспорт показал рост на 14,8% с 414,5 миллиарда долларов до 465,9 миллиарда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета CMIF. "Экономические показатели машиностроения также демонстрируют позитивную динамику. Общий объем прибыли достиг 15,3 триллиона юаней (около 2,1 триллиона долларов), что на 7,8% больше по сравнению с прошлым годом", - сообщает газета "Жэньминь жибао" со ссылкой на отчет. По данным Федерации машиностроения Китая, отрасль обеспечивает четверть всего экспорта, демонстрируя динамичный рост даже в условиях внешнего давления. Машиностроительная промышленность Китая включает 12 отраслей с более чем 120 тысячами предприятиями и НИИ по всей стране, в которых в совокупности работает более 20 миллионов человек. Китай и США продолжают находиться в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. После нескольких взаимных шагов пошлина Соединенных Штатов против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Затем стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней с 14 мая. Таким образом, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце июля Китай и США начали переговоры по торгово-экономическим вопросам в Стокгольме. Министр финансов США Скотт Бессент отмечал, что страны находятся на финальной стадии переговоров по масштабной торговой сделке с Китаем, однако предстоит еще согласовать ряд технических вопросов.

https://ria.ru/20250804/kitay-2033163581.html

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сша

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экономика, китай, сша, стокгольм (город), дональд трамп, скотт бессент