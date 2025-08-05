https://ria.ru/20250805/eksperty-2033483945.html

Цены на рис в мире опустились до минимума с 2017 года

Цены на рис в мире опустились до минимума с 2017 года - РИА Новости, 05.08.2025

Цены на рис в мире опустились до минимума с 2017 года

Стоимость эталонного сорта тайского риса в июле опустилась до минимальных значений с 2017 года, составив всего 392 доллара за тонну, следует из данных... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T15:01:00+03:00

2025-08-05T15:01:00+03:00

2025-08-05T15:01:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Стоимость эталонного сорта тайского риса в июле опустилась до минимальных значений с 2017 года, составив всего 392 доллара за тонну, следует из данных Всемирного банка. Такой обвал связан с избытком предложения на мировом рынке после того, как ряд ключевых экспортеров сняли ограничения на продажи за рубеж, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Цена тонны эталонного тайского риса с содержанием битых зерен до 5% в июле снизилась на 6,4% и составила 392 доллара, что стало минимумом с апреля 2017 года. Одновременно подешевели и другие сорта риса из этой страны. Так, стоимость тонны с содержанием битых зерен до 25% уменьшилась также на 6,4%, достигнув наименьших с октября 2017 года 382 долларов. Дробленый тайский белый рис также сейчас на минимумах с середины осени того года - его цена снизилась за месяц на 4,4%, до 376 долларов. На многолетних минимумах и вьетнамский рис: в июле цена составила 370,6 доллара за тонну, снизившись за месяц на 1,7%. Меньше последний раз было более пяти лет назад - в феврале 2020 года. По словам Смирнова, это связано с тем, что ряд ключевых производителей, в частности Таиланд и Индия, отменил свои временные экспортные ограничения, усилив предложение на мировом рынке. "Произошло восстановление поставок из Вьетнама, который обогнал Таиланд как второй по величине экспортер: 4,72 миллиона тонн в первом полугодии (+3,6%)", - добавил он. "Отсюда - глобальный избыток предложения: мировое производство риса достигнет рекордных 543 миллионов тонн в этом году, что значительно превысит потребление", - указал эксперт.

https://ria.ru/20250805/neft-2033452470.html

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экономика, таиланд, индия, вьетнам, андрей смирнов, всемирный банк, бкс мир инвестиций