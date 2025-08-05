https://ria.ru/20250805/eksperty-2033389834.html
Эксперты рассказали о спросе на образовательные кредиты с господдержкой
Эксперты рассказали о спросе на образовательные кредиты с господдержкой - РИА Новости, 05.08.2025
Эксперты рассказали о спросе на образовательные кредиты с господдержкой
Российские банки готовятся к росту спроса на образовательные кредиты с господдержкой в ближайшее время – пик выдачи льготных займов традиционно приходится на... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T08:06:00+03:00
2025-08-05T08:06:00+03:00
2025-08-05T08:06:00+03:00
иван сафонов
сбер
сбербанк россии
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские банки готовятся к росту спроса на образовательные кредиты с господдержкой в ближайшее время – пик выдачи льготных займов традиционно приходится на август, и активные выдачи продолжаются до середины сентября, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. Образовательный кредит с государственной поддержкой предоставляется на оплату обучения с льготными условиями под 3% годовых. Заемщиком выступает сам учащийся, причем ему для этого не требуется ни подтверждения дохода, ни поручителей. Банк перечисляет деньги напрямую в вуз, их нельзя потратить на другие цели. В числе участников программы - Сбербанк, Т-Банк, Алмазэргиэнбанк. Как правило, пик выдач приходится на август: студенты уже сдали экзамены, в июле завершается набор на бюджетные места, и те, кто не проходит, как раз заключают договоры на платное образование, сообщили в "Сбере". В пресс-службе Т-Банка добавили, что выдачи образовательных кредитов происходят с июля и до середины сентября. Популярность образовательного кредита с господдержкой год от года набирает обороты, рассказали в Сбербанке. "Ежегодно прирост составляет до 40%, и в этом году мы планируем аналогичную цифру. За весь 2024 год было заключено 97 тысяч договоров на 15,7 миллиарда рублей", - сообщили в банке. С начала 2025 года "Сбер" выдал 42 тысячи кредитов на 7,4 миллиарда рублей. На время всего срока обучения плюс девять месяцев после его окончания действует льготный период: студент платит только проценты по кредиту. Тело долга заемщик будет возвращать в течение следующих 15 лет после окончания льготного периода. Ставка по кредиту устанавливается государством и фиксируется на весь срок договора. "Студент платит всего 3%, остальную сумму из совокупной ставки по кредиту субсидирует государство", - объяснили в "Сбере". При этом в первые годы действует дополнительная льгота. "В первый год обучения студент платит только 40% от начисленных процентов, во второй год - 60%, начиная с третьего года и до окончания льготного периода – полную сумму начисленных процентов", - рассказал об условиях программы руководитель управлений "Ипотека" и "Кредиты на образование" Т-Банка Иван Сафонов. Оформить образовательный кредит можно полностью онлайн. В случае отчисления студента из вуза, льготная процентная ставка аннулируется и заемщику придется выплачивать кредит уже по рыночной стоимости по аналогии с обычным потребительским кредитом. "На сегодняшний день ставка с учетом субсидии от государства по договору составляет 21,7%, 18,7% из которых возмещаются за счет государственных субсидий", - напомнили в "Сбере". При отчислении для клиента обновится график платежей, который будет включать в себя сумму основного долга и начисленных процентов. "При этом срок погашения кредита останется прежним - не более 15 лет", - подчеркивает Сафонов.
https://ria.ru/20250710/priamure-2028332755.html
https://ria.ru/20250804/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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иван сафонов, сбер, сбербанк россии
Иван Сафонов, Сбер, Сбербанк России
Эксперты рассказали о спросе на образовательные кредиты с господдержкой
Банки РФ готовятся к росту спроса на образовательные кредиты с господдержкой
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские банки готовятся к росту спроса на образовательные кредиты с господдержкой в ближайшее время – пик выдачи льготных займов традиционно приходится на август, и активные выдачи продолжаются до середины сентября, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.
Образовательный кредит с государственной поддержкой предоставляется на оплату обучения с льготными условиями под 3% годовых. Заемщиком выступает сам учащийся, причем ему для этого не требуется ни подтверждения дохода, ни поручителей. Банк перечисляет деньги напрямую в вуз, их нельзя потратить на другие цели. В числе участников программы - Сбербанк
, Т-Банк, Алмазэргиэнбанк.
Как правило, пик выдач приходится на август: студенты уже сдали экзамены, в июле завершается набор на бюджетные места, и те, кто не проходит, как раз заключают договоры на платное образование, сообщили в "Сбере
". В пресс-службе Т-Банка добавили, что выдачи образовательных кредитов происходят с июля и до середины сентября.
Популярность образовательного кредита с господдержкой год от года набирает обороты, рассказали в Сбербанке. "Ежегодно прирост составляет до 40%, и в этом году мы планируем аналогичную цифру. За весь 2024 год было заключено 97 тысяч договоров на 15,7 миллиарда рублей", - сообщили в банке. С начала 2025 года "Сбер" выдал 42 тысячи кредитов на 7,4 миллиарда рублей.
На время всего срока обучения плюс девять месяцев после его окончания действует льготный период: студент платит только проценты по кредиту. Тело долга заемщик будет возвращать в течение следующих 15 лет после окончания льготного периода.
Ставка по кредиту устанавливается государством и фиксируется на весь срок договора. "Студент платит всего 3%, остальную сумму из совокупной ставки по кредиту субсидирует государство", - объяснили в "Сбере".
При этом в первые годы действует дополнительная льгота. "В первый год обучения студент платит только 40% от начисленных процентов, во второй год - 60%, начиная с третьего года и до окончания льготного периода – полную сумму начисленных процентов", - рассказал об условиях программы руководитель управлений "Ипотека" и "Кредиты на образование" Т-Банка Иван Сафонов
.
Оформить образовательный кредит можно полностью онлайн.
В случае отчисления студента из вуза, льготная процентная ставка аннулируется и заемщику придется выплачивать кредит уже по рыночной стоимости по аналогии с обычным потребительским кредитом. "На сегодняшний день ставка с учетом субсидии от государства по договору составляет 21,7%, 18,7% из которых возмещаются за счет государственных субсидий", - напомнили в "Сбере".
При отчислении для клиента обновится график платежей, который будет включать в себя сумму основного долга и начисленных процентов. "При этом срок погашения кредита останется прежним - не более 15 лет", - подчеркивает Сафонов.