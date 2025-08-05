https://ria.ru/20250805/ekspert-2033500658.html

В Японии бомбардировку США давно называют благом, заявил эксперт

В Японии бомбардировку США давно называют благом, заявил эксперт - РИА Новости, 05.08.2025

В Японии бомбардировку США давно называют благом, заявил эксперт

В Японии очень давно ведется пропаганда о том, что бомбардировка Хиросимы и Нагасаки со стороны США является благом для Японии, заявил на презентации своей... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:17:00+03:00

2025-08-05T16:17:00+03:00

2025-08-05T16:17:00+03:00

в мире

япония

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

освобождение. мир народам

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. В Японии очень давно ведется пропаганда о том, что бомбардировка Хиросимы и Нагасаки со стороны США является благом для Японии, заявил на презентации своей книги в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин. "В Японии давным-давно ведется пропаганда о том, что использование американцами атомной бомбы является чуть ли не благом для этой страны. В Америке из года в год в августе проводится опрос общественного мнения. Третье поколение уже выросло после войны, тем не менее, более 60%, включая молодежь, заявляют, что это было правильное решение, которое ускорило окончание войны и спасло сотни тысяч, если не миллион, американских парней", - сказал Кошкин. По его словам, в Японии 14% опрошенных говорят о том, что атомная бомбардировка была благом для страны: если бы её не было, то погибло бы в несколько раз больше, чем в Хиросиме и Нагасаки. Сейчас в Японии царит табу на упоминание США в контексте атомной бомбардировки, заявил Кошкин. Доходит до того, что американские чиновники на 70-летие атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки говорят только о самом факте сброса бомбы в 8.15, однако недоговаривают, кто именно это сделал, отметил эксперт. Он также напомнил, что японские генералы, стремясь "сражаться до последнего японца", требовали от японских ученых после Хиросимы немедленного создания в качестве оружия возмездия своей бомбы, "что совершенно было исключено". Уровень японского ядерного проекта "Ни" был невысоким, пояснил Кошкин.

https://ria.ru/20250805/tramp-2033499252.html

https://sn.ria.ru/20250805/osvobozhdenie-2033480430.html

япония

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

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в мире, япония, хиросима (префектура), нагасаки (город), освобождение. мир народам