https://ria.ru/20250805/eks-rektor-2033579582.html

Экс-ректора БФУ под надуманным предлогом не пустили на СВО, считает защита

Экс-ректора БФУ под надуманным предлогом не пустили на СВО, считает защита - РИА Новости, 05.08.2025

Экс-ректора БФУ под надуманным предлогом не пустили на СВО, считает защита

Защита экс-ректора БФУ Александра Федорова считает, что суд под надуманным предлогом отказал ему поехать на СВО, хотя у него есть такое право, сообщил РИА... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T22:44:00+03:00

2025-08-05T22:44:00+03:00

2025-08-05T23:11:00+03:00

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КАЛИНИНГРАД, 5 авг - РИА Новости. Защита экс-ректора БФУ Александра Федорова считает, что суд под надуманным предлогом отказал ему поехать на СВО, хотя у него есть такое право, сообщил РИА Новости адвокат экс-ректора Олег Полленский. Ленинградский районный суд Калининграда во вторник начал в открытом режиме рассмотрение дела Федорова и проректора по экономике и развитию Елены Мялкиной, которых обвиняют в присвоение и растрате. По данным следствия, с декабря 2019 года по июль 2024 года Федоров и его заместитель Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза. Отмечается, что премии присваивалась фигурантами и расходовалась на личные нужды. Подчеркивается, что в преступную схему были вовлечены 20 сотрудников университета. Как полагает СК, сумма причиненного ущерба составила 35,1 миллиона рублей. Суд во время заседания отклонил очередное ходатайство адвокатов Федорова отправится на СВО. "Минимум три раза под разными предлогами отказывают, абсолютно под надуманными, ссылаясь на норму законодательства, которое не применимо к нему. И сегодня отказали полностью. Сейчас надо будет сходить обсудить ситуацию с Александром Александровичем. Нам ничто не мешает повторно заявить это ходатайство через какое-то время", - сказал Полленский. Полленский отметил, что Федоров хотел отправится на СВО с самого начала следствия. Какое решение он примет после очередного отказа - будет известно, когда адвокаты с ним встретятся в СИЗО. "Дело уголовное прекращается, а если человек получает госнаграду или там есть иные основания в случае смерти, например, там или тяжелого ранения, да, оно вообще прекращается в отношении него. И этим правом надо воспользоваться, если он хочет воспользоваться, ему нельзя отказать это безусловно. То есть его просто лишают возможности воспользоваться одним из видов прав, которые для него предусмотрены", - добавил Полленский. Во время судебного заседания адвокаты, кроме ходатайства об участии Федорова в СВО, передали два ходатайства, в частности о переквалификации дела на "злоупотребление полномочиями" со статьи "присвоение и растрата" и запросе в УФСБ видеозаписей, которые велись в кабинете Федорова. Сам Федоров в ходе судебного заседания вину по статье, которую ему вменяют, не признал, заявил, что признает вину частично, как управленческую, и моральную ответственность, недостаток контроля за действиями финансового подразделения, бездействия бухгалтерии, службы безопасности. Заместитель Федорова Елена Мялкина заявила на суде, что вину свою тоже признает частично. "Я не признаю, что я вступала в группу с Федоровым с целью дальнейшего хищения денежных средств. Я только выполняла его указания под эмоциональным давлением. Все денежные средства, которые я собирала от сотрудников, я передавала Федорову. Также все денежные средства - он оставлял их у себя и расходовал по своему усмотрению. Мне от Федорова также никаких денежных средств не поступало", - сказала на суде Мялкина. Федоров и Мялкина обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Преступление выявлено и задокументировано УФСБ России по Калининградской области. Ленинградский районный суд города Калининграда 10 июля 2024 года арестовал ректора БФУ Федорова и его заместителя Мялкину. Позже Мялкиной изменили меру пресечения на домашний арест. Федоров остается под стражей. СК 2 июля сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-ректора Балтийского федерального университета и его заместителя, оно направлено в суд. В рамках расследования уголовного в основу доказательной базы легли показания свидетелей, протоколы очных ставок, заключения бухгалтерских судебных экспертиз, материалы оперативно-розыскных мероприятий, иных следственных и процессуальных действий. На стадии предварительного следствия Александр Федоров в полном объеме добровольно возместил материальный ущерб, причиненный университету. Следующее заседание по делу Федорова и Мялкиной назначено на 12 августа.

https://ria.ru/20250805/sud-2033567227.html

https://ria.ru/20250528/gafurov-2019648827.html

https://ria.ru/20250626/ilina-2025478421.html

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Наталья Макарова

калининград, россия, калининградская область, александр федоров (следственный комитет), александр александрович, балтийский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф)