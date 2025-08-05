https://ria.ru/20250805/egipet-2033489764.html
Президент Египта назвал происходящее в Газе систематическим геноцидом
Президент Египта назвал происходящее в Газе систематическим геноцидом - РИА Новости, 05.08.2025
Президент Египта назвал происходящее в Газе систематическим геноцидом
Жители сектора Газа подвергаются систематическому геноциду, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T15:23:00+03:00
2025-08-05T15:23:00+03:00
2025-08-05T15:23:00+03:00
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КАИР, 5 авг - РИА Новости. Жители сектора Газа подвергаются систематическому геноциду, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. "Ситуация в Газе используется как разменная монета в политике", - сказал ас-Сиси в ходе пресс-конференции в Каире с президентом Вьетнама Лыонгом Кыонгом. Президент Египта подчеркнул, что жители сектора "подвергаются систематическому геноциду". "История рассудит многие государства за позицию в отношении войны в Газе", - отметил ас-Сиси. Египетский лидер уточнил, что Египет не отказывался от своей роли по ввозу гуманитарной помощи жителям сектора Газа. "Более 5 тысяч грузовиков с помощью на территории Египта готовы въехать в сектор Газа", - добавил ас-Сиси. Президент Египта также назвал несостоятельными и странными попытки принизить роль Египта в помощи сектору. В понедельник власти сектора Газа объявили, что Израиль после частичного возобновления поставок гуманитарной помощи палестинцам с 27 июля разрешил въехать в сектор лишь 674 грузовикам, что покрывает не более 14% потребностей населения в помощи. По данным властей сектора, для обеспечения минимальных потребностей жителей территории в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 61 тысячи палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250805/gaza-2033481584.html
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в мире, египет, абдель фаттах ас-сиси, хамас, израиль, каир (город)
В мире, Египет, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС, Израиль, Каир (город)
Президент Египта назвал происходящее в Газе систематическим геноцидом
Ас-Сиси: ситуация в Газе используется как разменная монета в политике