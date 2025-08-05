https://ria.ru/20250805/dtp-2033575792.html

На севере Москвы столкнулись два автобуса

На севере Москвы столкнулись два автобуса - РИА Новости, 05.08.2025

На севере Москвы столкнулись два автобуса

Два автобуса столкнулись на севере Москвы, в результате ДТП никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе мосгортранса. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T22:06:00+03:00

2025-08-05T22:06:00+03:00

2025-08-05T22:06:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Два автобуса столкнулись на севере Москвы, в результате ДТП никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе мосгортранса. "Сегодня около 20.20 на улице Лескова, у дома 25 произошло ДТП с участием автобусов 290-го и 606-го маршрутов. В результате ДТП пострадавших нет", - рассказали агентству в пресс-службе. В ведомстве отметили, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20250805/dtp-2033547132.html

москва

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, москва