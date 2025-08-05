https://ria.ru/20250805/dtp-2033575792.html
На севере Москвы столкнулись два автобуса
На севере Москвы столкнулись два автобуса - РИА Новости, 05.08.2025
На севере Москвы столкнулись два автобуса
Два автобуса столкнулись на севере Москвы, в результате ДТП никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе мосгортранса. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T22:06:00+03:00
2025-08-05T22:06:00+03:00
2025-08-05T22:06:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91178/98/911789891_0:300:3000:1988_1920x0_80_0_0_57aee680d327d1d06afa603b51235a61.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Два автобуса столкнулись на севере Москвы, в результате ДТП никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе мосгортранса. "Сегодня около 20.20 на улице Лескова, у дома 25 произошло ДТП с участием автобусов 290-го и 606-го маршрутов. В результате ДТП пострадавших нет", - рассказали агентству в пресс-службе. В ведомстве отметили, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20250805/dtp-2033547132.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91178/98/911789891_0:0:2652:1988_1920x0_80_0_0_f9df0a6aea976232095ea2f413ccc010.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На севере Москвы столкнулись два автобуса
На севере Москвы столкнулись два автобуса, пострадавших нет