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На севере Москвы столкнулись два автобуса - РИА Новости, 05.08.2025
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22:06 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/dtp-2033575792.html
На севере Москвы столкнулись два автобуса
На севере Москвы столкнулись два автобуса - РИА Новости, 05.08.2025
На севере Москвы столкнулись два автобуса
Два автобуса столкнулись на севере Москвы, в результате ДТП никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе мосгортранса. РИА Новости, 05.08.2025
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Два автобуса столкнулись на севере Москвы, в результате ДТП никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе мосгортранса. "Сегодня около 20.20 на улице Лескова, у дома 25 произошло ДТП с участием автобусов 290-го и 606-го маршрутов. В результате ДТП пострадавших нет", - рассказали агентству в пресс-службе. В ведомстве отметили, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20250805/dtp-2033547132.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На севере Москвы столкнулись два автобуса

На севере Москвы столкнулись два автобуса, пострадавших нет

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник дорожно-патрульной службы
Сотрудник дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудник дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Два автобуса столкнулись на севере Москвы, в результате ДТП никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе мосгортранса.
«
"Сегодня около 20.20 на улице Лескова, у дома 25 произошло ДТП с участием автобусов 290-го и 606-го маршрутов. В результате ДТП пострадавших нет", - рассказали агентству в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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