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Трое подростков пострадали в ДТП в Калининградской области - РИА Новости, 05.08.2025
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21:55 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/dtp-2033574874.html
Трое подростков пострадали в ДТП в Калининградской области
Трое подростков пострадали в ДТП в Калининградской области - РИА Новости, 05.08.2025
Трое подростков пострадали в ДТП в Калининградской области
Трое подростков пострадали в ДТП при столкновении служебного автобуса с легковым автомобилем под Калининградом, сообщает пресс-служба региональной... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T21:55:00+03:00
2025-08-05T21:55:00+03:00
происшествия
калининград
гвардейск
черняховск
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КАЛИНИНГРАД, 5 авг — РИА Новости. Трое подростков пострадали в ДТП при столкновении служебного автобуса с легковым автомобилем под Калининградом, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. По информации ГАИ, ДТП произошло около 18.40 (19.40 мск) на 93-м километре автодороги "Калининград - Гвардейск - Черняховск - Гусев - Нестеров - граница с Литовской Республикой" в Черняховском районе. &quot;Двадцатиоднолетний водитель, управляя автомобилем Nissan, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу служебному автобусу (был без пассажиров). В результате ДТП пострадали водитель и трое 16-летних пассажиров легкового автомобиля, направлены в медицинские учреждения. Водитель автобуса не пострадал&quot;, - говорится в сообщении в Telegram-канале областной ГАИ.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы МО МВД России "Черняховский". Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20250723/dtp-2030991490.html
калининград
гвардейск
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происшествия, калининград, гвардейск, черняховск, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Калининград, Гвардейск, Черняховск, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Трое подростков пострадали в ДТП в Калининградской области

Под Калининградом автобус столкнулся с легковушкой, пострадали трое подростков

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 5 авг — РИА Новости. Трое подростков пострадали в ДТП при столкновении служебного автобуса с легковым автомобилем под Калининградом, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По информации ГАИ, ДТП произошло около 18.40 (19.40 мск) на 93-м километре автодороги "Калининград - Гвардейск - Черняховск - Гусев - Нестеров - граница с Литовской Республикой" в Черняховском районе.
«

"Двадцатиоднолетний водитель, управляя автомобилем Nissan, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу служебному автобусу (был без пассажиров). В результате ДТП пострадали водитель и трое 16-летних пассажиров легкового автомобиля, направлены в медицинские учреждения. Водитель автобуса не пострадал", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной ГАИ.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы МО МВД России "Черняховский". Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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ПроисшествияКалининградГвардейскЧерняховскГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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