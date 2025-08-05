https://ria.ru/20250805/dtp-2033574874.html

Трое подростков пострадали в ДТП в Калининградской области

Трое подростков пострадали в ДТП в Калининградской области - РИА Новости, 05.08.2025

Трое подростков пострадали в ДТП в Калининградской области

Трое подростков пострадали в ДТП при столкновении служебного автобуса с легковым автомобилем под Калининградом, сообщает пресс-служба региональной... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T21:55:00+03:00

2025-08-05T21:55:00+03:00

2025-08-05T21:55:00+03:00

происшествия

калининград

гвардейск

черняховск

гибдд мвд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КАЛИНИНГРАД, 5 авг — РИА Новости. Трое подростков пострадали в ДТП при столкновении служебного автобуса с легковым автомобилем под Калининградом, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. По информации ГАИ, ДТП произошло около 18.40 (19.40 мск) на 93-м километре автодороги "Калининград - Гвардейск - Черняховск - Гусев - Нестеров - граница с Литовской Республикой" в Черняховском районе. "Двадцатиоднолетний водитель, управляя автомобилем Nissan, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу служебному автобусу (был без пассажиров). В результате ДТП пострадали водитель и трое 16-летних пассажиров легкового автомобиля, направлены в медицинские учреждения. Водитель автобуса не пострадал", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной ГАИ.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы МО МВД России "Черняховский". Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20250723/dtp-2030991490.html

калининград

гвардейск

черняховск

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Наталья Макарова

происшествия, калининград, гвардейск, черняховск, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)