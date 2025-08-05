Трое подростков пострадали в ДТП в Калининградской области
Под Калининградом автобус столкнулся с легковушкой, пострадали трое подростков
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 5 авг — РИА Новости. Трое подростков пострадали в ДТП при столкновении служебного автобуса с легковым автомобилем под Калининградом, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По информации ГАИ, ДТП произошло около 18.40 (19.40 мск) на 93-м километре автодороги "Калининград - Гвардейск - Черняховск - Гусев - Нестеров - граница с Литовской Республикой" в Черняховском районе.
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"Двадцатиоднолетний водитель, управляя автомобилем Nissan, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу служебному автобусу (был без пассажиров). В результате ДТП пострадали водитель и трое 16-летних пассажиров легкового автомобиля, направлены в медицинские учреждения. Водитель автобуса не пострадал", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной ГАИ.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы МО МВД России "Черняховский". Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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