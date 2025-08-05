https://ria.ru/20250805/dtp-2033562483.html
В Ростовской области при столкновении поезда и автомобиля пострадали двое
В Ростовской области при столкновении поезда и автомобиля пострадали двое - РИА Новости, 05.08.2025
В Ростовской области при столкновении поезда и автомобиля пострадали двое
Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с легковой машиной и поездом на железнодорожном переезде в Ростовской области, на... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T19:47:00+03:00
2025-08-05T19:47:00+03:00
2025-08-05T19:47:00+03:00
происшествия
ростовская область
северо-кавказская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_245:0:3077:1593_1920x0_80_0_0_af6413039e339b3ec96b795bc5e6ec2e.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с легковой машиной и поездом на железнодорожном переезде в Ростовской области, на движение других поездов авария не повлияла, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Как следует из релиза, во вторник в 16.30 мск в Ростовской области на железнодорожном переезде между станциями Трубецкая и Целина Северо-Кавказской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригодным поездом №6819 сообщением Зимовники-Ростов. "Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля", - говорится в сообщении. Авария не повлияла на движение других поездов, также нет схода подвижного состава, уточнили в пресс-службе перевозчика.
https://ria.ru/20240825/poezd-1968371302.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b4c27ff1a8e34532cc39ce14625af5a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, северо-кавказская железная дорога
Происшествия, Ростовская область, Северо-Кавказская железная дорога
В Ростовской области при столкновении поезда и автомобиля пострадали двое
В Ростовской области в ДТП с поездом на ж/д переезде пострадали два человека