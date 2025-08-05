https://ria.ru/20250805/dtp-2033562483.html

В Ростовской области при столкновении поезда и автомобиля пострадали двое

В Ростовской области при столкновении поезда и автомобиля пострадали двое - РИА Новости, 05.08.2025

В Ростовской области при столкновении поезда и автомобиля пострадали двое

Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с легковой машиной и поездом на железнодорожном переезде в Ростовской области, на... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T19:47:00+03:00

2025-08-05T19:47:00+03:00

2025-08-05T19:47:00+03:00

происшествия

ростовская область

северо-кавказская железная дорога

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с легковой машиной и поездом на железнодорожном переезде в Ростовской области, на движение других поездов авария не повлияла, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Как следует из релиза, во вторник в 16.30 мск в Ростовской области на железнодорожном переезде между станциями Трубецкая и Целина Северо-Кавказской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригодным поездом №6819 сообщением Зимовники-Ростов. "Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля", - говорится в сообщении. Авария не повлияла на движение других поездов, также нет схода подвижного состава, уточнили в пресс-службе перевозчика.

https://ria.ru/20240825/poezd-1968371302.html

ростовская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростовская область, северо-кавказская железная дорога