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В Ростовской области при столкновении поезда и автомобиля пострадали двое - РИА Новости, 05.08.2025
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19:47 05.08.2025
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В Ростовской области при столкновении поезда и автомобиля пострадали двое
В Ростовской области при столкновении поезда и автомобиля пострадали двое - РИА Новости, 05.08.2025
В Ростовской области при столкновении поезда и автомобиля пострадали двое
Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с легковой машиной и поездом на железнодорожном переезде в Ростовской области, на... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T19:47:00+03:00
2025-08-05T19:47:00+03:00
происшествия
ростовская область
северо-кавказская железная дорога
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с легковой машиной и поездом на железнодорожном переезде в Ростовской области, на движение других поездов авария не повлияла, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Как следует из релиза, во вторник в 16.30 мск в Ростовской области на железнодорожном переезде между станциями Трубецкая и Целина Северо-Кавказской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригодным поездом №6819 сообщением Зимовники-Ростов. "Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля", - говорится в сообщении. Авария не повлияла на движение других поездов, также нет схода подвижного состава, уточнили в пресс-службе перевозчика.
https://ria.ru/20240825/poezd-1968371302.html
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происшествия, ростовская область, северо-кавказская железная дорога
Происшествия, Ростовская область, Северо-Кавказская железная дорога
В Ростовской области при столкновении поезда и автомобиля пострадали двое

В Ростовской области в ДТП с поездом на ж/д переезде пострадали два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с легковой машиной и поездом на железнодорожном переезде в Ростовской области, на движение других поездов авария не повлияла, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Как следует из релиза, во вторник в 16.30 мск в Ростовской области на железнодорожном переезде между станциями Трубецкая и Целина Северо-Кавказской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригодным поездом №6819 сообщением Зимовники-Ростов.
«
"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля", - говорится в сообщении.
Авария не повлияла на движение других поездов, также нет схода подвижного состава, уточнили в пресс-службе перевозчика.
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ПроисшествияРостовская областьСеверо-Кавказская железная дорога
 
 
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