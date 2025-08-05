https://ria.ru/20250805/dtp-2033486491.html

Пьяный водитель грузовика устроил ДТП в Приангарье, есть пострадавшие

Пьяный водитель грузовика устроил ДТП в Приангарье, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.08.2025

Пьяный водитель грузовика устроил ДТП в Приангарье, есть пострадавшие

Семь человек, в том числе 5 детей, попали в больницу в Иркутской области после того, как грузовик, на котором они ехали с пьяным водителем, оказался в кювете,... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T15:09:00+03:00

2025-08-05T15:09:00+03:00

2025-08-05T16:02:00+03:00

происшествия

иркутская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

дтп

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ИРКУТСК, 5 авг - РИА Новости. Семь человек, в том числе 5 детей, попали в больницу в Иркутской области после того, как грузовик, на котором они ехали с пьяным водителем, оказался в кювете, сообщило ГУМВД РФ по региону. По данным управления, ДТП произошло в районе поселка Рудногорск: 38-летний водитель автомобиля "ГАЗ-53", перевозя с собой семь пассажиров, пять из которых несовершеннолетние в возрасте от 7 до 15 лет, не справился с управлением и съехал в кювет. "В результате ДТП пять несовершеннолетних, четверо из которых перевозились в кузове грузовика, получили различные травмы и были доставлены в медучреждение города Железногорска-Илимского", - говорится в сообщении. Отмечается, что виновник происшествия ранее был лишен водительского удостоверения, также установлено, что он сел за руль пьяным. Правоохранителями будет дана правовая оценка действиям водителя. Проверку также проводят инспекторы по делам несовершеннолетних.

https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html

иркутская область

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происшествия, иркутская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп