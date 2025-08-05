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Пьяный водитель грузовика устроил ДТП в Приангарье, есть пострадавшие
Пьяный водитель грузовика устроил ДТП в Приангарье, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.08.2025
Пьяный водитель грузовика устроил ДТП в Приангарье, есть пострадавшие
Семь человек, в том числе 5 детей, попали в больницу в Иркутской области после того, как грузовик, на котором они ехали с пьяным водителем, оказался в кювете,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T15:09:00+03:00
2025-08-05T15:09:00+03:00
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ИРКУТСК, 5 авг - РИА Новости. Семь человек, в том числе 5 детей, попали в больницу в Иркутской области после того, как грузовик, на котором они ехали с пьяным водителем, оказался в кювете, сообщило ГУМВД РФ по региону. По данным управления, ДТП произошло в районе поселка Рудногорск: 38-летний водитель автомобиля "ГАЗ-53", перевозя с собой семь пассажиров, пять из которых несовершеннолетние в возрасте от 7 до 15 лет, не справился с управлением и съехал в кювет. "В результате ДТП пять несовершеннолетних, четверо из которых перевозились в кузове грузовика, получили различные травмы и были доставлены в медучреждение города Железногорска-Илимского", - говорится в сообщении. Отмечается, что виновник происшествия ранее был лишен водительского удостоверения, также установлено, что он сел за руль пьяным. Правоохранителями будет дана правовая оценка действиям водителя. Проверку также проводят инспекторы по делам несовершеннолетних.
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происшествия, иркутская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп
Происшествия, Иркутская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ДТП
Пьяный водитель грузовика устроил ДТП в Приангарье, есть пострадавшие
МВД: в ДТП с грузовиком в Приангарье пострадали пятеро детей и двое взрослых
ИРКУТСК, 5 авг - РИА Новости. Семь человек, в том числе 5 детей, попали в больницу в Иркутской области после того, как грузовик, на котором они ехали с пьяным водителем, оказался в кювете, сообщило ГУМВД РФ по региону.
По данным управления, ДТП произошло в районе поселка Рудногорск: 38-летний водитель автомобиля "ГАЗ-53", перевозя с собой семь пассажиров, пять из которых несовершеннолетние в возрасте от 7 до 15 лет, не справился с управлением и съехал в кювет.
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"В результате ДТП пять несовершеннолетних, четверо из которых перевозились в кузове грузовика, получили различные травмы и были доставлены в медучреждение города Железногорска-Илимского", - говорится в сообщении.
Отмечается, что виновник происшествия ранее был лишен водительского удостоверения, также установлено, что он сел за руль пьяным.
Правоохранителями будет дана правовая оценка действиям водителя. Проверку также проводят инспекторы по делам несовершеннолетних.