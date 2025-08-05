После ДТП под Тулой 14 человек остаются в больницах
После ДТП под Тулой 14 пассажиров автобуса остаются в больницах
© Фото : УМВД России по Тульской областиНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
Читать ria.ru в
ТУЛА, 5 авг - РИА Новости. Четырнадцать пассажиров автобуса, наехавшего на опору пункта взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, остаются в стационарах больниц региона, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
Утром во вторник автобус, следующий из Стаханова (ЛНР) в Москву, в сильный туман наехал на опору взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Киреевском районе. В салоне находились 48 человек. По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, пострадавших доставили в медучреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска. По данным Минздрава, пострадали 39 человек, из которых 35, включая троих детей, госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"По информации на 14.00, в стационарах областной, Новомосковской, Узловской и Киреевской больниц и больницы скорой медицинской помощи находятся 14 человек. Девять пострадавших в ДТП продолжат лечение амбулаторно, 11 (3 из них - дети) - отказались от госпитализации", - говорится в сообщении.
По словам Миляева, всего в автобусе находилось 50 человек. Троим пострадавшим оказали помощь на месте ДТП, они от госпитализации отказались. В региональные больницы доставили 34 человек, в том числе трое детей. Глава региона уточнил, что состояние всех пострадавших находится на контроле регионального минздрава. Тактику лечения тяжелых пациентов, их четверо, согласуют с федеральными специалистами в ближайшее время.
"Тринадцать пассажиров, которые не пострадали и были доставлены в ПВР в Киреевск, в настоящее время направляются на автобусе в Москву", - добавил губернатор.