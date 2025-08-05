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Появились кадры с места ДТП с автобусом в Тульской области

Появились кадры с места ДТП с автобусом в Тульской области - РИА Новости, 05.08.2025

Появились кадры с места ДТП с автобусом в Тульской области

Появилось видео с места ДТП с автобусом в Тульской области. РИА Новости, 05.08.2025

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москва

тульская область

происшествия

луганская народная республика

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Появилось видео с места ДТП с автобусом в Тульской области.Во вторник автобус, следующий из ЛНР в Москву, наехал на опору взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Киреевском районе. В салоне находились 48 человек.Всего пострадали 39 человек. По данным Минздрава, 35 человек, включая трое детей, госпитализировали, из них пятеро — в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.Предварительная причина аварии – сильный туман. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг

https://ria.ru/20250805/avtobus-2033396952.html

москва

тульская область

луганская народная республика

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Врезавшийся в ПВП под Тулой автобус, где пострадали 30 человек Врезавшийся в ПВП под Тулой автобус, где пострадали 30 человек 2025-08-05T12:05 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, тульская область, происшествия, луганская народная республика