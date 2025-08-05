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Появились кадры с места ДТП с автобусом в Тульской области - РИА Новости, 05.08.2025
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12:05 05.08.2025
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Появились кадры с места ДТП с автобусом в Тульской области
Появились кадры с места ДТП с автобусом в Тульской области - РИА Новости, 05.08.2025
Появились кадры с места ДТП с автобусом в Тульской области
Появилось видео с места ДТП с автобусом в Тульской области. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:05:00+03:00
2025-08-05T12:05:00+03:00
москва
тульская область
происшествия
луганская народная республика
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Появилось видео с места ДТП с автобусом в Тульской области.Во вторник автобус, следующий из ЛНР в Москву, наехал на опору взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Киреевском районе. В салоне находились 48 человек.Всего пострадали 39 человек. По данным Минздрава, 35 человек, включая трое детей, госпитализировали, из них пятеро — в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.Предварительная причина аварии – сильный туман. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг
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тульская область
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Врезавшийся в ПВП под Тулой автобус, где пострадали 30 человек
Врезавшийся в ПВП под Тулой автобус, где пострадали 30 человек
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москва, тульская область, происшествия, луганская народная республика
Москва, Тульская область, Происшествия, Луганская Народная Республика
Появились кадры с места ДТП с автобусом в Тульской области

Появились кадры с места ДТП в Тульской области, где пострадали 39 человек

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Появилось видео с места ДТП с автобусом в Тульской области.
Во вторник автобус, следующий из ЛНР в Москву, наехал на опору взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Киреевском районе. В салоне находились 48 человек.
© Фото : правительство Тульской областиНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : правительство Тульской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
Всего пострадали 39 человек. По данным Минздрава, 35 человек, включая трое детей, госпитализировали, из них пятеро — в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Предварительная причина аварии – сильный туман. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Для пассажиров автобуса, попавшего в ДТП под Тулой, организовали ПВР
Вчера, 09:22
 
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