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Появились кадры с места ДТП с автобусом в Тульской области
Появились кадры с места ДТП с автобусом в Тульской области - РИА Новости, 05.08.2025
Появились кадры с места ДТП с автобусом в Тульской области
Появилось видео с места ДТП с автобусом в Тульской области. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:05:00+03:00
2025-08-05T12:05:00+03:00
2025-08-05T12:05:00+03:00
москва
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Появилось видео с места ДТП с автобусом в Тульской области.Во вторник автобус, следующий из ЛНР в Москву, наехал на опору взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Киреевском районе. В салоне находились 48 человек.Всего пострадали 39 человек. По данным Минздрава, 35 человек, включая трое детей, госпитализировали, из них пятеро — в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.Предварительная причина аварии – сильный туман. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг
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Врезавшийся в ПВП под Тулой автобус, где пострадали 30 человек
Врезавшийся в ПВП под Тулой автобус, где пострадали 30 человек
2025-08-05T12:05
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москва, тульская область, происшествия, луганская народная республика
Москва, Тульская область, Происшествия, Луганская Народная Республика
Появились кадры с места ДТП с автобусом в Тульской области
Появились кадры с места ДТП в Тульской области, где пострадали 39 человек