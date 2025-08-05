Число пострадавших в ДТП в Тульской области возросло до 30
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области возросло до 30
© Фото : правительство Тульской областиНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
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ТУЛА, 5 авг — РИА Новости. Автобус въехал в опору пункта оплаты на трассе в Тульской области, пострадали более 30 человек, сообщил РИА Новости глава пресс-службы управления МВД по региону Андрей Ярцев.
"На данный момент уже более 30 пострадавших", — рассказал он.
© Фото : правительство Тульской областиНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
Как уточнил губернатор области Дмитрий Миляев, их доставили в медучреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска. Для пассажиров организовали пункт временного размещения и обеспечили горячим питанием. Вскоре они отправятся в конечные пункты назначения.
Инцидент произошел во вторник в 7:10 мск на 228-м километре федеральной трассы М-4 "Дон". Автобус, следовавший по маршруту Стаханов (ЛНР) — Москва, въехал в опору пункта взимания платы. Внутри находились 48 человек. Среди пострадавших есть дети. По предварительным данным, причиной ДТП стал cильный туман.
На месте работают экстренные службы. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего и принимают меры для ликвидации последствий. Региональные прокуратура и СК проводят проверку.