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Число пострадавших в ДТП в Тульской области возросло до 30

Число пострадавших в ДТП в Тульской области возросло до 30 - РИА Новости, 05.08.2025

Число пострадавших в ДТП в Тульской области возросло до 30

Автобус въехал в опору пункта оплаты на трассе в Тульской области, пострадали более 30 человек, сообщил РИА Новости глава пресс-службы управления МВД по региону РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T09:17:00+03:00

2025-08-05T09:17:00+03:00

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тульская область

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

дмитрий миляев

гибдд мвд рф

тула

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ТУЛА, 5 авг — РИА Новости. Автобус въехал в опору пункта оплаты на трассе в Тульской области, пострадали более 30 человек, сообщил РИА Новости глава пресс-службы управления МВД по региону Андрей Ярцев."На данный момент уже более 30 пострадавших", — рассказал он.Как уточнил губернатор области Дмитрий Миляев, их доставили в медучреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска. Для пассажиров организовали пункт временного размещения и обеспечили горячим питанием. Вскоре они отправятся в конечные пункты назначения.Инцидент произошел во вторник в 7:10 мск на 228-м километре федеральной трассы М-4 "Дон". Автобус, следовавший по маршруту Стаханов (ЛНР) — Москва, въехал в опору пункта взимания платы. Внутри находились 48 человек. Среди пострадавших есть дети. По предварительным данным, причиной ДТП стал cильный туман.На месте работают экстренные службы. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего и принимают меры для ликвидации последствий. Региональные прокуратура и СК проводят проверку.

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тульская область

тула

киреевск

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тульская область, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дмитрий миляев, гибдд мвд рф, тула, киреевск