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Число пострадавших в ДТП в Тульской области возросло до 30 - РИА Новости, 05.08.2025
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09:17 05.08.2025 (обновлено: 10:18 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/dtp-2033396645.html
Число пострадавших в ДТП в Тульской области возросло до 30
Число пострадавших в ДТП в Тульской области возросло до 30 - РИА Новости, 05.08.2025
Число пострадавших в ДТП в Тульской области возросло до 30
Автобус въехал в опору пункта оплаты на трассе в Тульской области, пострадали более 30 человек, сообщил РИА Новости глава пресс-службы управления МВД по региону РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T09:17:00+03:00
2025-08-05T10:18:00+03:00
тульская область
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дмитрий миляев
гибдд мвд рф
тула
киреевск
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ТУЛА, 5 авг — РИА Новости. Автобус въехал в опору пункта оплаты на трассе в Тульской области, пострадали более 30 человек, сообщил РИА Новости глава пресс-службы управления МВД по региону Андрей Ярцев."На данный момент уже более 30 пострадавших", — рассказал он.Как уточнил губернатор области Дмитрий Миляев, их доставили в медучреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска. Для пассажиров организовали пункт временного размещения и обеспечили горячим питанием. Вскоре они отправятся в конечные пункты назначения.Инцидент произошел во вторник в 7:10 мск на 228-м километре федеральной трассы М-4 "Дон". Автобус, следовавший по маршруту Стаханов (ЛНР) — Москва, въехал в опору пункта взимания платы. Внутри находились 48 человек. Среди пострадавших есть дети. По предварительным данным, причиной ДТП стал cильный туман.На месте работают экстренные службы. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего и принимают меры для ликвидации последствий. Региональные прокуратура и СК проводят проверку.
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тульская область
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тульская область, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дмитрий миляев, гибдд мвд рф, тула, киреевск
Тульская область, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Дмитрий Миляев, ГИБДД МВД РФ, Тула, Киреевск
Число пострадавших в ДТП в Тульской области возросло до 30

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области возросло до 30

© Фото : правительство Тульской областиНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : правительство Тульской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
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ТУЛА, 5 авг — РИА Новости. Автобус въехал в опору пункта оплаты на трассе в Тульской области, пострадали более 30 человек, сообщил РИА Новости глава пресс-службы управления МВД по региону Андрей Ярцев.
"На данный момент уже более 30 пострадавших", — рассказал он.
© Фото : правительство Тульской областиНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : правительство Тульской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
Как уточнил губернатор области Дмитрий Миляев, их доставили в медучреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска. Для пассажиров организовали пункт временного размещения и обеспечили горячим питанием. Вскоре они отправятся в конечные пункты назначения.
Инцидент произошел во вторник в 7:10 мск на 228-м километре федеральной трассы М-4 "Дон". Автобус, следовавший по маршруту Стаханов (ЛНР) — Москва, въехал в опору пункта взимания платы. Внутри находились 48 человек. Среди пострадавших есть дети. По предварительным данным, причиной ДТП стал cильный туман.
На месте работают экстренные службы. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего и принимают меры для ликвидации последствий. Региональные прокуратура и СК проводят проверку.
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Тульская областьПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Дмитрий МиляевГИБДД МВД РФТулаКиреевск
 
 
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