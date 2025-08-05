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В ДТП с автобусом в Тульской области пострадали около 20 человек - РИА Новости, 05.08.2025
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08:50 05.08.2025 (обновлено: 09:15 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/dtp-2033394146.html
В ДТП с автобусом в Тульской области пострадали около 20 человек
В ДТП с автобусом в Тульской области пострадали около 20 человек - РИА Новости, 05.08.2025
В ДТП с автобусом в Тульской области пострадали около 20 человек
В Тульской области автобус въехал в опору пункта оплаты, пострадали около 20 человек, сообщил РИА Новости глава пресс-службы управления МВД по региону Андрей... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T08:50:00+03:00
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происшествия
тульская область
гибдд мвд рф
трасса м-4 "дон"
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ТУЛА, 5 авг — РИА Новости. В Тульской области автобус въехал в опору пункта оплаты, пострадали около 20 человек, сообщил РИА Новости глава пресс-службы управления МВД по региону Андрей Ярцев."Двести двадцать восьмой километр трассы М-4 "Дон" в Киреевском районе —пассажирский автобус "Луганск — Москва" въехал в опору пункта взимания платы. По предварительной информации, в автобусе находилось 48 человек. Пострадали около 20, среди них четверо детей. &lt;...&gt; Предварительная причина — cильный туман", — заявил он.На месте работают экстренные службы. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего и принимают меры для ликвидации последствий.Как уточнил губернатор Дмитрий Миляев, пассажиров автобуса скоро отправят в пункты назначения.
https://ria.ru/20250804/sk-2033184313.html
тульская область
трасса м-4 "дон"
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происшествия, тульская область, гибдд мвд рф, трасса м-4 "дон"
Происшествия, Тульская область, ГИБДД МВД РФ, Трасса М-4 "Дон"
В ДТП с автобусом в Тульской области пострадали около 20 человек

В Тульской области автобус въехал в опору пункта оплаты, пострадали 20 человек

© Фото : правительство Тульской областиНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : правительство Тульской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
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ТУЛА, 5 авг — РИА Новости. В Тульской области автобус въехал в опору пункта оплаты, пострадали около 20 человек, сообщил РИА Новости глава пресс-службы управления МВД по региону Андрей Ярцев.
"Двести двадцать восьмой километр трассы М-4 "Дон" в Киреевском районе —пассажирский автобус "Луганск — Москва" въехал в опору пункта взимания платы. По предварительной информации, в автобусе находилось 48 человек. Пострадали около 20, среди них четверо детей. <...> Предварительная причина — cильный туман", — заявил он.
© Фото : правительство Тульской областиНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : правительство Тульской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
На месте работают экстренные службы. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего и принимают меры для ликвидации последствий.
Как уточнил губернатор Дмитрий Миляев, пассажиров автобуса скоро отправят в пункты назначения.
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ПроисшествияТульская областьГИБДД МВД РФТрасса М-4 "Дон"
 
 
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