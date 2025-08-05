В ДТП с автобусом в Тульской области пострадали около 20 человек
В Тульской области автобус въехал в опору пункта оплаты, пострадали 20 человек
© Фото : правительство Тульской областиНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
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ТУЛА, 5 авг — РИА Новости. В Тульской области автобус въехал в опору пункта оплаты, пострадали около 20 человек, сообщил РИА Новости глава пресс-службы управления МВД по региону Андрей Ярцев.
"Двести двадцать восьмой километр трассы М-4 "Дон" в Киреевском районе —пассажирский автобус "Луганск — Москва" въехал в опору пункта взимания платы. По предварительной информации, в автобусе находилось 48 человек. Пострадали около 20, среди них четверо детей. <...> Предварительная причина — cильный туман", — заявил он.
© Фото : правительство Тульской областиНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
На месте работают экстренные службы. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего и принимают меры для ликвидации последствий.
Как уточнил губернатор Дмитрий Миляев, пассажиров автобуса скоро отправят в пункты назначения.