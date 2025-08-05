https://ria.ru/20250805/dtp-2033394146.html

В ДТП с автобусом в Тульской области пострадали около 20 человек

В ДТП с автобусом в Тульской области пострадали около 20 человек - РИА Новости, 05.08.2025

В ДТП с автобусом в Тульской области пострадали около 20 человек

В Тульской области автобус въехал в опору пункта оплаты, пострадали около 20 человек, сообщил РИА Новости глава пресс-службы управления МВД по региону Андрей... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T08:50:00+03:00

2025-08-05T08:50:00+03:00

2025-08-05T09:15:00+03:00

происшествия

тульская область

гибдд мвд рф

трасса м-4 "дон"

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ТУЛА, 5 авг — РИА Новости. В Тульской области автобус въехал в опору пункта оплаты, пострадали около 20 человек, сообщил РИА Новости глава пресс-службы управления МВД по региону Андрей Ярцев."Двести двадцать восьмой километр трассы М-4 "Дон" в Киреевском районе —пассажирский автобус "Луганск — Москва" въехал в опору пункта взимания платы. По предварительной информации, в автобусе находилось 48 человек. Пострадали около 20, среди них четверо детей. <...> Предварительная причина — cильный туман", — заявил он.На месте работают экстренные службы. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего и принимают меры для ликвидации последствий.Как уточнил губернатор Дмитрий Миляев, пассажиров автобуса скоро отправят в пункты назначения.

https://ria.ru/20250804/sk-2033184313.html

тульская область

трасса м-4 "дон"

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тульская область, гибдд мвд рф, трасса м-4 "дон"